Crean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilancia

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Crean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilancia

En Estados Unidos se ha desarrollado una nueva solución de software destinada a proteger la privacidad y eludir los sistemas de vigilancia automatizada. Los patrones informáticos, creados por el especialista en ciberseguridad Bill Swearingen, pueden aplicarse a prendas de vestir y diversos objetos para impedir que las cámaras de vigilancia modernas y los lectores de matrículas identifiquen a una persona o un vehículo. Estas tecnologías podrían convertirse en una forma de protección para los ciudadanos que no desean vivir bajo una vigilancia constante en el espacio urbano. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el proyecto se llama noRecognition y está dirigido contra los sistemas de vigilancia algorítmica ampliamente utilizados en Estados Unidos y otras regiones. En los últimos años, las cámaras urbanas se han complementado con inteligencia artificial y tecnologías de reconocimiento facial, lo que permite a las fuerzas del orden seguir cualquier movimiento en tiempo real. Sin embargo, esta vigilancia masiva genera una gran preocupación entre numerosos especialistas y ciudadanos.

Engañar a los algoritmos, no a las cámaras

Durante el último año, Swearingen realizó cerca de 31 millones de pruebas con ese objetivo. Según explica, los patrones desarrollados no interfieren con la grabación de vídeo, sino que confunden por completo la capacidad del algoritmo de la cámara para reconocer el objeto que aparece en la imagen. Como resultado, el sistema no emite ninguna alerta y el objeto parece desaparecer del radar.

El especialista que dirige el proyecto desde Kansas City señala que las calles de su ciudad están repletas de cámaras de vigilancia y que los residentes nunca dieron realmente su consentimiento. El año pasado, cuando quería acudir a una protesta, su preocupación por que el ejercicio de los derechos ciudadanos fuera rastreado mediante cámaras de vigilancia lo impulsó a iniciar este proyecto.

Primera prueba en la conferencia Def Con

El proyecto superó con éxito su primera prueba pública en la conferencia de ciberseguridad Def Con, celebrada en Las Vegas. Durante el evento, se demostró en condiciones reales cómo un automóvil cubierto con un patrón especial podía engañar a los sistemas de vigilancia. La demostración abre un nuevo capítulo en el debate entre la privacidad y las tecnologías de vigilancia en la era digital.

Bill Swearingen sostiene que las personas deberían tener derecho a «desconectarse» de la vigilancia mediante patrones especiales. En su opinión, la privacidad es un derecho fundamental y cada ciudadano debería poder oponerse a que el Estado o empresas privadas controlen cada uno de sus pasos. Aún se desconoce qué cambios provocarán estas tecnologías en la legislación y la seguridad, pero se consideran un paso importante hacia la privacidad digital.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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