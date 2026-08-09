La Juventus y el Bolonia estudian las opciones de John Lucumí y Teun Koopmeiners en el mercado de fichajes

La Juventus, uno de los clubes más importantes de la Serie A italiana, continúa acelerando sus gestiones para fichar al defensa John Lucumí. Sin embargo, las negociaciones con el Bolonia se han complicado por unas exigencias inesperadas, provocando un giro brusco en el mercado de fichajes. Según informó Gazzetta.it, el club emiliano exige al menos 20 millones de euros por el defensa y espera una propuesta interesante del conjunto turinés a cambio de reducir esa cantidad. Así lo informa Goal.com .

La firme postura del Bolonia responde a varios motivos financieros y contractuales importantes. En particular, el club debe entregar al antiguo equipo de John Lucumí, el Genk, el 20 % de cualquier futura venta del futbolista. Por ello, la directiva del Bolonia teme sufrir una pérdida económica considerable si rebaja demasiado el precio del jugador.

Obstáculos financieros y condiciones de las negociaciones

El club también pretende cumplir la promesa hecha al futbolista. A comienzos de temporada, John Lucumí aceptó quedarse un año más a cambio de recibir la garantía de poder elegir su próximo destino. Por su parte, la Juventus planeaba ofrecer 10 millones de euros por el defensa, además de incluir a otro jugador.

Los turineses intentaron inicialmente ofrecer a Juan Cabal como moneda de cambio para reducir el precio del traspaso. Sin embargo, el porcentaje que debe pagarse al Genk sigue siendo el principal obstáculo de las negociaciones. Por ese motivo, la directiva del Bolonia solicitó incluir a otro candidato, concretamente a Teun Koopmeiners, en la operación.

La opción de Teun Koopmeiners y los planes de ambos clubes

El director deportivo del Bolonia, Giovanni Sartori, no oculta que conoce bien al centrocampista neerlandés y que respeta a su familia. Sartori fue quien llevó anteriormente al jugador al Atalanta. Actualmente también trabaja en el traspaso de su hermano, Peer Koopmeiners. La Juventus no se opone a la salida de Teun Koopmeiners, pero por ahora no ha recibido ofertas satisfactorias por él.

El futbolista no muestra interés por las ofertas procedentes de Turquía, mientras que el interés de clubes de la Premier League todavía no se ha convertido en negociaciones reales. Además, su salario anual de 4,5 millones de euros podría suponer un pequeño problema para el Bolonia, aunque si la Juventus asumiera una parte del sueldo, aumentarían las posibilidades de que el traspaso se concretara. Las negociaciones entre ambos clubes continúan y Teun Koopmeiners podría desempeñar un papel clave para cerrar el fichaje de John Lucumí.