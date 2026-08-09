La NASA modifica su plan de estación lunar y traslada tecnologías a la superficie de la Luna

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos está modificando radicalmente su estrategia lunar y reorientando hacia la construcción de infraestructuras directamente en la superficie de la Luna las tecnologías creadas inicialmente para la estación orbital Gateway. Estos cambios son importantes porque podrían permitir crear en el futuro una base permanente cerca del polo sur lunar y sostener expediciones de larga duración. Ixbt.com informa de ello.

Northrop Grumman y las nuevas misiones lunares

Según ixbt.com, Northrop Grumman ha comenzado a adaptar para la superficie lunar las tecnologías diseñadas originalmente para el módulo habitable HALO del proyecto Gateway. El 4 de agosto, la empresa anunció que prepara 3 misiones especiales denominadas Lunar Infrastructure Demo (LID). Estas misiones llevarán a la superficie lunar sistemas de suministro eléctrico, transmisión de datos e interfaces mecánicas.

La principal tarea del programa LID es probar la capacidad de estos sistemas para funcionar en condiciones extremadamente difíciles, como la dura noche lunar y las zonas sumidas en sombra durante largos periodos. Northrop Grumman planea probar tecnologías de suministro eléctrico, termorregulación, control autónomo y comunicaciones, para después ampliarlas. Por ahora no se han revelado las fechas de lanzamiento ni las características exactas de los módulos de aterrizaje.

La NASA pretende incluir estas cargas útiles en la primera fase de su programa de base lunar, previsto hasta 2029. Las misiones se llevarán a cabo במסגרת del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), que recurre a empresas comerciales. Aunque algunos elementos del módulo HALO han sufrido problemas de corrosión, los especialistas de Northrop trabajan para reutilizar estas tecnologías.

Cambios en el sistema Canadarm3 de Canadá

Estados Unidos no es el único país que está revisando sus planes: sus socios internacionales también lo hacen. El 6 de agosto, la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunció que el sistema robótico Canadarm3, creado para Gateway, podría adaptarse ahora no solo a misiones lunares, sino también a estaciones comerciales en la órbita terrestre baja.

MDA Space, la empresa que desarrolla el sistema Canadarm3, firmó en 2024 un contrato por valor de 1.000 millones de dólares canadienses, aproximadamente 717 millones de dólares estadounidenses. Tras los cambios en el programa estadounidense, también se están estudiando las posibilidades de utilizar esta robótica en la superficie lunar, aunque su arquitectura exacta todavía no se ha confirmado por completo.

En esta etapa, la NASA todavía no habla de construir una base lunar lista para operar ni de sus plazos exactos, sino de trasladar los desarrollos existentes de una estación orbital a infraestructuras en tierra. Las primeras pruebas de Northrop Grumman y otros contratistas sentarán las bases de futuros grandes proyectos espaciales y de la permanencia prolongada de la humanidad en la Luna.