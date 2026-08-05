La Tierra no es una esfera perfecta: la NASA revela su verdadera forma

La NASA presentó un nuevo modelo geoide de la Tierra, elaborado a partir de datos recopilados durante 15 años. En él, las variaciones del campo gravitatorio del planeta se representan mediante elevaciones y depresiones.

Según los científicos, la Tierra no es una esfera perfecta. Como las masas de su interior no están distribuidas de manera uniforme, la gravedad es más intensa en algunas regiones y relativamente más débil en otras.

Por eso, el modelo puede recordar a una patata a primera vista. Sin embargo, las irregularidades de la imagen se han ampliado casi 10.000 veces para que puedan comprenderse mejor.

En realidad, estas diferencias son muy pequeñas y apenas pueden percibirse a simple vista. El modelo refleja el campo gravitatorio de la Tierra, no tanto su apariencia exterior.