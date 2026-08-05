La Tierra no es una esfera perfecta: la NASA revela su verdadera forma

·113·Mundo
La Tierra no es una esfera perfecta: la NASA revela su verdadera forma

La NASA presentó un nuevo modelo geoide de la Tierra, elaborado a partir de datos recopilados durante 15 años. En él, las variaciones del campo gravitatorio del planeta se representan mediante elevaciones y depresiones.

Según los científicos, la Tierra no es una esfera perfecta. Como las masas de su interior no están distribuidas de manera uniforme, la gravedad es más intensa en algunas regiones y relativamente más débil en otras.

Por eso, el modelo puede recordar a una patata a primera vista. Sin embargo, las irregularidades de la imagen se han ampliado casi 10.000 veces para que puedan comprenderse mejor.

En realidad, estas diferencias son muy pequeñas y apenas pueden percibirse a simple vista. El modelo refleja el campo gravitatorio de la Tierra, no tanto su apariencia exterior.

NASATierra
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una rara mutación genética: en los bosques de la India viven singulares «tigres negros»Una rara mutación genética: en los bosques de la India viven singulares «tigres negros»Hoy, 04:57Se desata una pelea entre espectadores tras los spoilers de la película «Spider-Man»Se desata una pelea entre espectadores tras los spoilers de la película «Spider-Man»Hoy, 04:49Un gato vegetariano que no come carne intriga a todos en las redes socialesUn gato vegetariano que no come carne intriga a todos en las redes socialesHoy, 04:37El pez más raro del mundo, el «pez demonio», hallado bajo una base militarEl pez más raro del mundo, el «pez demonio», hallado bajo una base militarHoy, 01:58« El perro más feo del mundo » conquista Internet en una semana« El perro más feo del mundo » conquista Internet en una semanaHoy, 01:27Una peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesUna peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesAyer, 22:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa