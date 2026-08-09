El Manchester City golea al Atlético de Madrid en Seúl

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El Manchester City golea al Atlético de Madrid en Seúl

Manchester City en un partido disputado en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl como parte de la pretemporada el Atlético de Madrid por 3-1. Según Goal.com, el equipo de Enzo Maresca rompió la defensa rival gracias a una brillante segunda mitad y mostró plenamente su superioridad en el torneo celebrado en Corea del Sur. Así lo informa Goal.com informa .

Desde los primeros minutos, el club inglés se mostró muy activo sobre el terreno de juego. Tijjani Reijnders estuvo a punto de abrir el marcador, pero el experimentado guardameta Jan Oblak respondió con seguridad. Savinho fue muy activo por las bandas, causó numerosos problemas a los defensores rivales y su peligrosa disparo desde lejos se marchó desviado.

Poco antes del descanso, el equipo de Diego Simeone abrió el marcador contra todo pronóstico. Tras un córner que no fue despejado por completo, Morten Hjulmand puso el balón en el área y el talentoso Jorge Domingues, de 16 años, batió con precisión a Gianluigi Donnarumma. De este modo, el club madrileño llegó al descanso con ventaja.

La dupla Antoine Semenyo-Omar Marmoush

En la segunda mitad, el equipo de Maresca realizó ajustes tácticos y aumentó la intensidad de sus ataques. Especialmente, las rápidas y potentes incursiones de Antoine Semenyo por la banda izquierda del Atlético de Madrid desorganizaron a la defensa. En el minuto 57, Semenyo conservó el balón cerca de la línea de banda, se internó con brillantez en el área y asistió a Omar Marmoush. El delantero no falló desde cerca y restableció el empate.

Dos minutos después, se repitió una combinación similar. Omar Marmoush volvió a convertir en gol el centro perfecto de Semenyo desde la banda, firmó un doblete y adelantó a los Citizens. Así, el partido quedó resuelto en poco tiempo y el Manchester City no dio opciones al rival para reaccionar.

Los cambios de Simeone y el final del partido

En el minuto 64 el Atlético de Madrid realizó nueve cambios de una vez. El jugador local Kang-In Lee y Obed Vargas, entre otros, intentaron aportar energía al juego del equipo. Kang-In Lee tuvo una buena oportunidad para empatar, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

Hasta el final del partido Manchester City mantuvo su ventaja. El suplente Divin Mubama tuvo una buena ocasión para ampliar el marcador, pero su disparo fue detenido por el guardameta suplente Salvi Esquivel. Aun así, cuando sonó el pitido final, los Citizens celebraron merecidamente la victoria por 3-1.

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