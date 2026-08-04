Belleza del 95 %: la actriz estadounidense Emma Stone, elegida la mujer más bella del mundo
La actriz estadounidense Emma Stone, ganadora de un Óscar, fue elegida la mujer más bella del mundo en un estudio basado en la forma y la simetría del rostro.
El cirujano estético y plástico londinense Julian De Silva analizó por ordenador los rasgos faciales de mujeres famosas y los comparó con la proporción áurea, fijada en 1,618. Según los resultados, la estructura facial de Emma Stone coincide en un 94,72 % con las proporciones ideales.
La línea de la mandíbula de la actriz obtuvo un 97 %, sus labios un 95,6 % y sus cejas un 94,2 %. Zendaya ocupó el segundo puesto con un 94,37 %, seguida de Frida Pinto con un 94,34 %. Vanessa Kirby quedó cuarta con un 94,31 %.
Jenna Ortega, Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai, Tang Wei y Beyoncé también entraron en el top 10. El resultado se basa en mediciones matemáticas, no en una votación popular, por lo que no constituye un criterio definitivo de belleza.
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