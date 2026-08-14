Apple propone una comisión del 15 % para compras fuera de la App Store

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Apple propone una comisión del 15 % para compras fuera de la App Store

Según nuevos documentos judiciales presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Apple reveló el importe de la comisión que planea cobrar por las compras realizadas mediante enlaces externos dentro de aplicaciones en dispositivos iOS. Esta medida constituye otra etapa importante en los procesos judiciales que llevan años desarrollándose por las prácticas anticompetitivas del gigante tecnológico. Techcrunch.com informa .

Según datos difundidos por ixbt.com y otras fuentes internacionales, Apple ha propuesto establecer una comisión del 15 % para las aplicaciones estándar. Al mismo tiempo, se prevén descuentos adicionales para los desarrolladores que participen en los programas especiales de la empresa. Con la nueva estructura, los desarrolladores de pequeñas empresas pagarían solo una comisión del 5 % por los pagos.

Programas especiales y descuentos

Además, la comisión se ha fijado en el 10 % para los participantes de programas especiales como Video Partner Program, News Partner Program y Mini Apps Partner Program. El documento también señala que la tasa para los pagos de renovación automática de suscripciones se reducirá al 10 %. Se espera que estos beneficios faciliten las condiciones para los desarrolladores pequeños y medianos.

Como antecedente, el fabricante del iPhone mantiene desde hace años un litigio con Epic Games por las comisiones de la App Store. Apple ha intentado varias veces retrasar su respuesta a la exigencia judicial relacionada con esta estructura de comisiones. En particular, la empresa solicitó suspender los procedimientos en los tribunales inferiores hasta que la Corte Suprema resolviera otra cuestión del caso de Epic Games.

Decisión judicial y posición de la empresa

Según se informa, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves la solicitud de Apple para suspender las actuaciones ante el tribunal inferior. Esto obligó al gigante tecnológico a hacer pública su estructura de comisiones prevista. Anteriormente, la empresa había sido acusada de incumplir una orden judicial al aplicar una comisión del 27 % a las compras realizadas mediante enlaces externos e introducir normas que limitaban la提供ción de dichos enlaces.

Al explicar su posición, Apple destacó que cobrar por las compras realizadas por los usuarios dentro de las aplicaciones permite recuperar las inversiones necesarias en herramientas, tecnologías y servicios para mantener la App Store y el software. La empresa comparó sus cargos por enlaces externos con la política de Google Play.

Según la fuente, Google Play también cobra una comisión del 20 % para las aplicaciones estándar, del 15 % para las aplicaciones de programas especiales y del 10 % para la renovación de suscripciones. Apple recordó que Epic Games ya había aceptado anteriormente estas tasas. La aprobación de esta propuesta podría influir significativamente en las relaciones financieras del mercado de aplicaciones móviles en el futuro.

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Abror Shuhratov
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