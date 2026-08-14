Pritchard Colon, invicto con 16-0, muere tras 221 días en coma

El mundo del boxeo ha sufrido una pérdida trágica y desgarradora. El talentoso boxeador puertorriqueño, cuya carrera terminó trágicamente tras sufrir una terrible lesión cerebral sobre el ring a los 22 años, Pritchard Colon falleció a los 33 años.

Su padre, testigo de la fortaleza del deportista durante muchos años y quien nunca lo dejó solo, Richard Colon lo anunció en sus redes sociales.

«Ahora está en un mundo mejor»: las desgarradoras palabras del padre

El padre de Pritchard, al referirse al último deseo de su hijo y al extraordinario apoyo de los aficionados, escribió:

*«Lamentablemente, mi hijo Pritchard nos ha dejado. Ahora está en un mundo mejor, sin sufrimiento. Hice todo lo que estuvo en mis manos para cumplir su mayor deseo y sueño: quería ir desesperadamente de vacaciones a Puerto Rico, pero no pudimos hacerlo. Gracias a todos por vuestro amor sincero y vuestras oraciones constantes durante todos estos años. Por favor, sigan rezando por nuestra familia»*, declaró Colon padre.

Un récord de 16-0 y un golpe ilegal que cambió su vida

Pritchard Colon fue considerado en su día una de las estrellas más brillantes y prometedoras del boxeo mundial. En el ring profesional, disputó 16 combates y ganó todos, 13 de ellos por nocaut, sin conocer nunca la derrota.

Sin embargo, el combate disputado en octubre de 2015 contra el estadounidense Terrel Williams lo cambió todo. Durante la pelea, su rival infringió las reglas del boxeo en varias ocasiones al golpear ilegalmente a Colon en la nuca, la parte posterior de la cabeza. Al final del noveno asalto, debido a un malentendido en la esquina del boxeador, le quitaron los guantes y Pritchard fue declarado perdedor por descalificación técnica.

221 días en coma y fortaleza en silla de ruedas

Tras el combate, al entrar en el vestuario, Colon sintió de repente fuertes mareos y náuseas, y perdió el conocimiento. Trasladado de urgencia al hospital, al deportista le diagnosticaron una hemorragia cerebral y un hematoma subdural.

Después de una operación cerebral de urgencia, Colon permaneció 221 días en coma Tras una dura lucha por su vida, recuperó la conciencia, pero perdió la capacidad de moverse y hablar de forma independiente. Se vio obligado a pasar los últimos 11 años de su vida con cuidados especializados y en silla de ruedas.

Su tragedia impulsó el endurecimiento de las sanciones en el boxeo mundial contra los golpes en la parte posterior de la cabeza, dando lugar a la «regla Pritchard Colon». El destino de Pritchard permanecerá en la memoria de los aficionados como símbolo de valentía y entrega familiar en la historia del deporte.

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