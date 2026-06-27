Julian Nagelsmann mantiene su confianza en Jamal Musiala y Florian Wirtz

El seleccionador de la selección alemana, Julian Nagelsmann, defendió a sus jóvenes estrellas Jamal Musiala y Florian Wirtz tras el decepcionante partido contra Ecuador. Después de esta derrota en el marco del Mundial 2026, el técnico afirmó estar convencido de que los líderes creativos del equipo aún demostrarán su valía. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Musiala y Wirtz eran vistos como las principales esperanzas de los aficionados alemanes antes del inicio del torneo, pero hasta ahora no han logrado mostrar el juego brillante esperado. En el encuentro contra Ecuador, debido a la superioridad física y la defensa cerrada del rival, ambos jugadores tuvieron dificultades para desplegar su arma principal: el regate. A pesar de ello, Nagelsmann no planea realizar cambios drásticos en la alineación antes de los octavos de final del lunes.

La actitud del entrenador hacia las jóvenes estrellas

Nagelsmann valoró positivamente el despliegue de la estrella del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Según el entrenador, al jugador solo le falta suerte. «Flo estuvo muy activo y lo dio todo. Realizó varios regates impresionantes dentro del área, solo faltó la suerte en el remate final. Sus goles llegarán», destacó el técnico.

Respecto a Jamal Musiala, Nagelsmann recordó que hay que ser un poco más paciente. El atacante del Bayern estuvo fuera mucho tiempo por lesión, lo que afectó su estado físico. El entrenador señaló que el potencial de Musiala es conocido por todos y que solo hace falta despertar su fuerza interior. Nagelsmann confía en que este dúo decidirá el destino del partido del lunes.

Cambios positivos y planes futuros

Uno de los pocos aspectos positivos del partido contra Ecuador fue el gol marcado por Leroy Sane. Se espera que el éxito del extremo, que puso fin a una larga racha sin goles, reduzca un poco la presión sobre el equipo. Nagelsmann se mostró satisfecho con el juego de Sane y señaló que estuvo cerca de anotar un doblete.

El cuerpo técnico de la selección alemana, sacando conclusiones de la derrota, ha decidido no renunciar a su estilo ofensivo. Según los especialistas, el despegue de jugadores técnicos como Musiala y Wirtz determinará el éxito de Alemania en la fase de eliminación directa. Actualmente, toda la atención se centra en la preparación psicológica de los jugadores.

Según información de ixbt.com, la selección alemana se prepara seriamente para el decisivo encuentro del lunes. En lugar de hacer grandes cambios en la plantilla, Nagelsmann se enfoca en fortalecer la conexión entre los jugadores actuales. Esto se considera un paso importante para mantener la estabilidad interna del equipo.