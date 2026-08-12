¿Quién es el número 1 en los Países Bajos? ¿Verhoeven subirá al ring contra Overeem?

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¿Quién es el número 1 en los Países Bajos? ¿Verhoeven subirá al ring contra Overeem?

En el mundo de los deportes de combate se prepara un enfrentamiento grandioso y muy esperado. La leyenda de las MMA Alistair Overeem ha desafiado al excampeón de kickboxing de Glory, Rico Verhoeven, a pelear bajo las reglas del boxeo.

La antigua rivalidad entre ambos atletas neerlandeses podría resolverse definitivamente sobre el ring.

«No se habría enfrentado a mí en MMA; por eso le propongo boxear»

En su última declaración, Alistair Overeem reveló los motivos de su desafío a Rico Verhoeven para disputar un combate de boxeo y su plan de organizar una gran pelea en Ámsterdam:

«En el boxeo, las posibilidades de Rico son mayores, lo reconozco. Por eso le proponemos pelear bajo las reglas del boxeo. ¿Por qué? Porque en un combate de MMA, Verhoeven nunca se habría atrevido a entrar en la jaula contra mí… Esperamos verlo en Ámsterdam.

¡Rico, no huyas de mí! Los aficionados, todo el país y yo queremos exactamente este enfrentamiento. Todavía tenemos cuentas pendientes. Ven, pongamos punto final a todo esto de una vez y en los Países Bajos determinemos quién es el mejor atleta. ¡Hagámoslo en 2027, en un estadio de Ámsterdam!» — declaró Overeem.

El supercombate contra Usyk y el paso de Verhoeven al boxeo

Recordemos que Rico Verhoeven, este año, el 23 de mayo, subió al ring en Egipto para enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, en un combate muy mediático que supuso el reto más difícil de su carrera en el boxeo profesional. En aquella dramática velada, Usyk noqueó técnicamente a Verhoeven en el undécimo asalto tras una potente combinación de golpes.

A pesar de ello, Verhoeven llamó la atención del mundo del boxeo por su resistencia sobre el ring. Ahora se espera que su enfrentamiento con Overeem se convierta en uno de los acontecimientos deportivos más importantes y lucrativos de 2027.

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Alistair OvereemRico VerhoevenOleksandr UsykÁmsterdamPaíses Bajos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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