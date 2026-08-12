Mujer embarazada que mató a su marido queda totalmente absuelta en el juicio

En la región de Almaty, una mujer embarazada que sufrió violencia doméstica durante años fue absuelta por completo en el juicio relacionado con la muerte de su marido. El jurado no calificó su acto como homicidio intencional.

La defensora de los derechos humanos kazaja Dina Tansari lo anunció en las redes sociales.

Durante el juicio se supo que la mujer había sido golpeada regularmente por su esposo durante mucho tiempo. Incluso en algunas ocasiones, él la echó a la calle con su bebé en brazos durante los fríos días de invierno. También se estableció que el hombre le había causado graves heridas durante su embarazo anterior.

Antes del trágico suceso, la mujer descubrió que su marido le era infiel. Enfurecido, él volvió a golpearla. Cuando la situación se agravó, la mujer apuñaló a su marido para proteger su vida y la de su hijo por nacer. El hombre murió a consecuencia de las heridas.

La mujer estaba embarazada en ese momento y la fecha prevista para el parto era el 15 de agosto.

El jurado tuvo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidos los años de violencia que había sufrido la mujer y su intento de protegerse a sí misma y a su hijo por nacer durante la tragedia.

Finalmente, el jurado concluyó que no había pruebas suficientes para declarar culpable a la mujer y la absolvió por completo.