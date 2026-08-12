El avión chino C919 realiza su primer vuelo comercial internacional

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El avión chino C919 realiza su primer vuelo comercial internacional

El avión de pasajeros chino C919, que aspira a competir con Airbus y Boeing, realizó con éxito su primer vuelo comercial internacional y alcanzó una nueva etapa. Según ixbt.com, el avión despegó del aeropuerto «Shoudu» de Pekín y aterrizó en el nuevo aeropuerto de Ulán Bator, Mongolia. Ixbt.com informa de ello.

En Mongolia se organizó una ceremonia solemne de bienvenida con motivo de este acontecimiento histórico. La aeronave fue recibida con el tradicional saludo de agua, mientras que empleados vestidos con trajes nacionales recibieron a los pasajeros al desembarcar y ofrecieron un espectáculo especial de danza.

Está previsto que los vuelos CA723/CA724 entre Pekín y Ulán Bator se operen a diario a partir de ahora. Esta se convirtió en la primera ruta internacional del avión fabricado por COMAC desde el inicio de su explotación comercial.

Del mercado nacional al escenario internacional

Antes de este vuelo, el C919 operaba principalmente en rutas nacionales de China. Durante esos vuelos, el avión ya había recibido una valoración positiva gracias a sus características técnicas, su elevado nivel de comodidad y su pleno cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Esta primera conexión entre China y Mongolia también confirmó en la práctica que el avión cumple estrictamente los requisitos de las normas bilaterales sobre el uso de la aviación civil. De este modo, el C919 entró oficialmente en la fase de establecimiento de rutas internacionales regulares.

Cabe recordar que el C919 está ampliando gradualmente su radio de operación. En febrero de 2024, el avión viajó por primera vez al extranjero para participar en el salón aeronáutico de Singapur, aunque aquel fue un vuelo de demostración y no comercial.

Resultados destacados

Para diciembre de 2024, los aviones de este modelo habían transportado a más de un millón de pasajeros en rutas nacionales. En aquel momento, las flotas de las tres principales aerolíneas chinas contaban con un total de 14 aeronaves de este tipo.

Asimismo, en diciembre de 2025 el C919 comenzó a operar vuelos al aeropuerto de gran altitud de Lanzhou, situado en una región montañosa. Actualmente, la apertura de rutas comerciales internacionales representa un paso importante para la industria de la aviación civil china.

C919Aviación ChinaCOMACPekínUlán Bator
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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