Google presenta los smartphones Pixel 11 y las novedades de Gemini

Google celebró su próxima presentación anual Made by Google 2026 presentación, en la que mostró nuevos dispositivos de la serie Pixel 11 , Pixel Watch 5 y un nuevo accesorio que compite con el AirTag de Apple. El evento destacó no solo por el hardware, sino también por sus numerosas funciones de inteligencia artificial, capaces de transformar el uso diario. Según Techcrunch.com, así lo informó.

Según ixbt.com, la compañía puso especial énfasis en integrar profundamente funciones de Gemini basadas en inteligencia artificial en sus dispositivos. Una de las novedades más importantes para las personas con discapacidad fue la ampliación del servicio Live Transcribe con compatibilidad con la lengua de signos estadounidense (ASL). Ahora los usuarios pueden convertir gestos en texto mediante la cámara Pixel.

Cambios en la inteligencia artificial y el control por voz

Otra novedad interesante presentada durante el evento es la nueva función de entrada de voz llamada. Está diseñada para comprender mejor la forma natural, directa y espontánea de hablar de las personas. El software analiza fácilmente palabras innecesarias, frases inacabadas y discursos desestructurados para determinar qué quiere decir el usuario.

Además, la popular función Circle to Search ahora puede iniciarse directamente desde la interfaz de la cámara Pixel. Esto permite identificar objetos cercanos, buscar elementos lejanos, traducir textos o hacer preguntas sobre lo que se está viendo sin salir de la aplicación Cámara.

Precio y diseño de los modelos Pixel 11 y Pro

El modelo básicoes más delgado que su predecesor e incorpora un nuevo panel de cámara completamente cubierto de vidrio. Según Google, el nuevo diseño es más de un 40 % más delgado que el de la generación anterior. Además, la compañía duplicó el almacenamiento inicial, que ahora es de 256 GB.

Tras eliminar la versión actualizada de 128 GB y en un contexto de escasez de memoria RAM, el precio inicial del Pixel 11 asciende a 899 dólares, 100 dólares más que el de la generación anterior. El dispositivo estará disponible en los colores Frost, Hibiscus, Pistachio y Obsidian.

Resistencia y política de precios de la serie Pro

Google también hizo especial hincapié en la resistencia de sus modelos Pro.cuentan con una mayor resistencia a las caídas y un nuevo revestimiento de pantalla dos veces más resistente a los arañazos que el de los modelos Pixel 10 Pro.

El smartphone Pixel 11 Pro, con funciones mejoradas, parte de 1099 dólares, mientras que la versión anterior se lanzó a partir de 999 dólares. Se espera que esta política de precios y las novedades técnicas mejoren aún más la competitividad de la compañía en el mercado de smartphones insignia.