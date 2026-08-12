Un video de una bebida con una rana viva en China sorprende a Internet

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Un video de una bebida con una rana viva en China sorprende a Internet

Un extraño video difundido en redes sociales llamó la atención de los usuarios de Internet. En las imágenes se ve una rana viva dentro de un recipiente con una bebida.

Esta situación inusual sorprendió a muchos usuarios y provocó intensos debates en las redes sociales. Algunos cuestionaron hasta qué punto una bebida así cumple las normas sanitarias y plantearon el tema del trato al animal.

Asimismo, fuentes independientes aún no han confirmado el lugar exacto donde se grabó el video ni si lo ocurrido es real o una puesta en escena.

Por ello, todavía es pronto para concluir, basándose únicamente en este video, que las bebidas con ranas vivas se hayan convertido en una práctica común en China.

Sin embargo, la rápida difusión del video en las redes sociales demuestra el gran interés del público por esta situación inusual.

China
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Kamola Shuhratova
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