El «milagro» en la morgue: el futbolista declarado muerto por los médicos estaba vivo…

Los campos de fútbol son a veces escenario de acontecimientos extraordinarios que desafían toda lógica. El último incidente protagonizado por Chinedu Ozor, defensa del Katsina United, club de la primera división nigeriana, dejó atónitos al mundo del deporte y al personal médico.

La tragedia en el campo y el diagnóstico erróneo

El incidente ocurrió durante un amistoso entre Katsina United y Niger Tornadoes, disputado como parte de la pretemporada. Durante el encuentro, el defensa de 27 años Chinedu Ozor perdió el conocimiento repentinamente y cayó desplomado sobre el césped.

Los servicios médicos que llegaron al lugar intentaron prestarle asistencia urgente. Sin embargo, tras una primera evaluación rápida, los médicos constataron que su corazón y su respiración se habían detenido y anunciaron que Ozor estaba «muerto» .

Un movimiento inesperado en la morgue

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del futbolista, la directiva de Katsina United emitió un comunicado oficial y expresó sus más profundas condolencias a la familia, los allegados y los aficionados del jugador. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de un hospital local conforme al procedimiento habitual.

Pero fue precisamente allí donde ocurrió un auténtico milagro:

Mientras el personal del hospital y los trabajadores de la morgue examinaban el cuerpo en la cámara frigorífica, el futbolista al que daban por muerto movió de repente una mano y comenzó a mostrar signos de vida.

Reanimación y lucha por la vida

En cuanto se confirmó que el futbolista estaba vivo, fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Un equipo de médicos experimentados lucha día y noche para reanimar a Chinedu Ozor, devolverle la consciencia y estabilizar su estado.

Cabe recordar que Chinedu Ozor se incorporó al Katsina United en julio de este año. La temporada pasada disputó 15 partidos en el campeonato nigeriano y ocupó un puesto en la línea defensiva del equipo. El club y toda la comunidad futbolística esperan con impaciencia su recuperación completa.

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