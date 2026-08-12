Los jugadores del Manchester City regresan, pero la situación de Rodri sigue siendo incierta

Campeón de Inglaterra Manchester City ha reforzado considerablemente su plantilla antes del próximo Community Shield. Según Goal.com, seis futbolistas experimentados que habían terminado sus vacaciones tras el Mundial participaron en el entrenamiento del miércoles. Estos regresos representan un paso importante para el entrenador Enzo Maresca en la preparación del equipo para la nueva temporada. Goal.com informa de ello.

Entre las estrellas presentes en el entrenamiento en las instalaciones del club se encontraban el delantero noruego Erling Haaland y el extremo belga Jeremy Doku. Se espera que sus regresos refuercen aún más las opciones ofensivas del equipo. Los ingleses Elliot Anderson y Marc Guéhi, además de Nico O’Reilly y el mediapunta francés Rayan Cherki, también se incorporaron a las sesiones con el grupo.

Reparto de dorsales antes de la nueva temporada

Junto con el regreso de los jugadores, el club confirmó oficialmente los dorsales de los nuevos fichajes y de los principales futbolistas para la temporada 2026/27. Así, el nuevo fichaje Elliot Anderson llevará el número 5, que había pertenecido a la leyenda del club John Stones. Marc Guéhi, por su parte, dejó el dorsal 15 de la temporada pasada y eligió el 6.

También hubo cambios en la portería. Tras el traspaso definitivo de James Trafford al Leeds United, Gianluigi Donnarumma pasó del número 25 al 1. El nuevo guardameta Geronimo Rulli lucirá el dorsal 28 durante la nueva temporada.

La situación de Rodri

Entre las noticias menos positivas, una de las principales ausencias destacadas en el entrenamiento fue la de. El centrocampista español, elegido mejor jugador del Mundial de Clubes este verano, no participó en la sesión del miércoles. Han surgido serias dudas sobre su futuro, ya que el FC Barcelona ha mostrado un gran interés por el futbolista.

El Manchester City habría fijado en 60 millones de libras el precio de su centrocampista de 30 años y no tiene intención de rebajar esa cantidad. Tras el Mundial, Rodri se sometió a una pequeña operación en la espalda y se esperaba que regresara al club el viernes. Sin embargo, todavía se desconoce si se reincorporará al equipo o si se tomará más tiempo para resolver su posible traspaso.

Cabe recordar que el Manchester City se enfrentará el domingo en Cardiff a Arsenal por el Community Shield. Este partido será la primera prueba oficial de Enzo Maresca como entrenador del club.