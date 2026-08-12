VK Videso simplifica las condiciones de su programa de colaboración

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VK Videso simplifica las condiciones de su programa de colaboración

VK Videso, uno de los principales servicios de vídeo de Rusia, está flexibilizando considerablemente las condiciones para unirse a su programa de colaboración. Las nuevas reglas buscan ampliar el acceso de los creadores al sistema de monetización y ofrecer condiciones adicionales a los autores principiantes. Así lo informa Ixbt.com en un artículo.

Según informa Ixbt.com, los requisitos actualizados entrarán plenamente en vigor el 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los autores que compartan contenido original en la plataforma podrán unirse con mayor facilidad al programa de colaboración, que les permite obtener ingresos.

Nuevos criterios de monetización

De acuerdo con los cambios introducidos, para unirse al programa, el autor deberá tener al menos 1.000 suscriptores en su canal y sus vídeos deberán haber acumulado un mínimo de 500 horas de visualización durante los últimos 90 días. Estas cifras son considerablemente más favorables que las condiciones anteriores.

Los representantes de la plataforma señalan que los criterios actualizados se han diseñado para reducir la barrera de entrada, especialmente para los creadores que acaban de iniciar su actividad. Aunque las condiciones se han flexibilizado, los requisitos principales no cambian: los autores deben desarrollar su canal de forma constante y publicar únicamente materiales originales.

Periodo de transición y medidas de apoyo

Dado que esta novedad no será igual de sencilla para todos los autores, la dirección de la plataforma ofrecerá un periodo especial de transición. Los creadores que aún no hayan alcanzado los indicadores necesarios, incluido un tiempo de visualización suficiente, dispondrán de un periodo de adaptación de tres meses.

Durante estos tres meses, la plataforma prevé aplicar un mecanismo de ingresos mínimos garantizados que permitirá a los autores adaptarse a los nuevos requisitos. Esto proporcionará a los creadores principiantes una base favorable para mantener su estabilidad financiera y ampliar su audiencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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