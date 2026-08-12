Google añade un modo de uso compartido mediante NFC a Quick Share

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Google añade un modo de uso compartido mediante NFC a Quick Share

Google anunció, durante la presentación de los dispositivos Pixel 11, una nueva función destinada a acelerar considerablemente el intercambio de datos entre dispositivos Android. Esta actualización, que compite con las funciones AirDrop y NameDrop del ecosistema de Apple, permite compartir rápidamente contactos, fotos y vídeos con solo acercar los dispositivos. Sobre ello, Techcrunch.com informa a continuación.

Según ixbt.com, la función Quick Share actualizada permite un intercambio de datos bidireccional y rápido. Los usuarios podrán seleccionar el contenido deseado desde el menú Share Sheet de su teléfono y transferirlo poniendo los dispositivos en contacto.

Funcionamiento y posibilidades de la función

Por su mecanismo de funcionamiento, esta tecnología recuerda a la función NameDrop presentada por Apple en el sistema operativo iOS 17. Basada en la tecnología NFC, esta novedad simplifica aún más la comunicación digital cotidiana de los usuarios de Android y facilita el intercambio de contactos sin trámites en papel.

Google destaca que la nueva función garantiza tanto seguridad como rapidez. La necesidad de mantener los dispositivos a una distancia mínima asegura la transmisión segura de los datos y evita conexiones accidentales.

Dispositivos compatibles

Este nuevo modo de Quick Share comenzó a distribuirse esta semana para los smartphones Pixel 6 y las generaciones posteriores. También se espera que pronto esté disponible en los dispositivos avanzados de la gama Samsung Galaxy, incluidos los modelos Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8.

Según los expertos, esta actualización llevará la experiencia de intercambio de archivos de los usuarios de Android a un nuevo nivel. Como ha previsto Google, muchos más smartphones de otras marcas comenzarán a admitir esta función antes de que termine el año, lo que intensificará aún más la competencia entre ecosistemas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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