El Inter completa el fichaje del defensa del Tottenham Djed Spence

El Inter de Milán ha completado oficialmente su primer fichaje para reforzar las bandas. El inglés Djed Spence, que militaba en el Tottenham, continuará ahora su carrera en la Serie A italiana. Según Goal.com, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre todas las condiciones tras dos días de intensas negociaciones. Goal.com informa .

Este fichaje constituye el primer gran refuerzo solicitado por el entrenador para las bandas. Las negociaciones concluyeron el miércoles por la tarde y se confirmó que el jugador se incorporará de forma permanente al gigante italiano. Djed Spence está listo para firmar con su nuevo equipo un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2031.

Detalles del fichaje y aspectos económicos

Al comienzo del mercado de fichajes, cuando el jugador brillaba con la selección inglesa en el Mundial, el Tottenham había fijado su precio en 45 millones de euros. Sin embargo, tras las intensas conversaciones de los últimos días, el club inglés aceptó reducir esa cantidad en más de 10 millones de euros.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, el importe fijo del traspaso entre los clubes asciende a 31,5 millones de euros. Además, con diferentes variables, la cifra podría alcanzar los 34-35 millones de euros. El Inter ya había llegado a un acuerdo con el propio jugador, cuyo salario anual fijo no superará los 3 millones de euros.

Cambios en la plantilla y planes de futuro

La llegada de Djed Spence y la adaptación de Andy Diouf por parte del entrenador al extremo derecho aumentarán considerablemente la competencia en el equipo. En este contexto, la situación del brasileño Luis Henrique ha adquirido aún más protagonismo.

La Roma ya ha presentado una oferta oficial por Luis Henrique, pero la directiva del Inter todavía no ha aprobado su venta. Aun así, el riesgo de convertirse en la tercera opción en su posición podría llevar al jugador a abandonar el club milanés durante el mercado de invierno o de verano.