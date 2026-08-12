Shahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertos

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Shahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertos

La delegación de Uzbekistán conquistó otra medalla de oro en el Campeonato Asiático Juvenil y Junior. Shahnoza Haydarova, participante en la categoría de menos de 69 kg, superó a todas sus rivales en arranque.

Lo más destacado es que la atleta uzbeka completó con éxito sus tres intentos y mejoró su resultado en cada levantamiento.

Comenzó con 95 kg y aseguró el título con 99 kg

Shahnoza Haydarova comenzó la competición de arranque con 95 kg y completó con éxito su primer intento.

En su siguiente levantamiento, alzó 97 kg.

En el tercer intento, el peso de la barra aumentó hasta los 99 kg. Haydarova también levantó esta carga con seguridad y no dio opciones a sus rivales.

Así terminaron sus intentos:

  • primer intento — 95 kg;

  • segundo intento — 97 kg;

  • tercer intento — 99 kg.

Completar con éxito todos los intentos demostró el alto nivel de preparación de Haydarova para la competición.

Dejó atrás a sus rivales

En la competición de arranque de la categoría de menos de 69 kg, los 99 kg levantados por Shahnoza Haydarova fueron la mejor marca.

Como resultado, la atleta uzbeka se convirtió, en la categoría juvenil, en campeona de Asia y recibió este prestigioso reconocimiento.

Este resultado no solo representa una victoria personal, sino también otro importante logro para la halterofilia uzbeka.

No cometió errores en ninguno de sus tres intentos

En halterofilia no basta únicamente con la fuerza. En cada intento, la atleta debe ejecutar correctamente la técnica, calcular con precisión el peso y evitar errores bajo presión.

El éxito de Haydarova en sus tres intentos, de 95, 97 y 99 kg, demuestra que es estable no solo física, sino también psicológicamente.

Especialmente decisivo fue su tercer intento, en el que aumentó su marca en otros dos kilogramos y levantó 99 kg, poniendo el broche perfecto a su conquista del título.

Otro nombre prometedor para la halterofilia uzbeka

Convertirse en campeona continental en la categoría juvenil es una etapa importante para la futura carrera de una deportista.

Si Shahnoza Haydarova continúa progresando a este ritmo, en el futuro podría representar dignamente a Uzbekistán en grandes competiciones internacionales sénior.

Por ahora, una cosa está clara: en la categoría de menos de 69 kg de arranque, la mejor joven halterófila de Asia es Shahnoza Haydarova.

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Shahnoza HaydarovaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
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