El Manchester City, uno de los actuales líderes de la Premier League inglesa, podría fichar al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández. Se afirma que el campeón del mundo argentino es capaz de asumir funciones importantes que faltan en el equipo del técnico de los Citizens, Enzo Maresca. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, el exdefensa de la selección inglesa Colin Hendry afirmó que Enzo Fernández sería un fichaje extraordinario para el Manchester City y que aportaría mucho al equipo. En opinión del especialista, pese a su elevado precio, la operación podría resultar rentable.

Valor del fichaje y condiciones financieras

Según la publicación, el Chelsea podría exigir unos 120 millones de libras esterlinas (162 millones de dólares) por Enzo Fernández. El Manchester City ya ha realizado un gran desembolso durante el mercado de verano, incluidos 116 millones de libras por Elliot Anderson. Además, el club está interesado en el prometedor jugador del Lille Ayyoub Bouaddi.

Actualmente se esperan cambios importantes en el centro del campo del equipo. En particular, circulan rumores sobre un posible regreso a España del ganador del Balón de Oro Rodri, pretendido por el Barcelona y el Real Madrid. Por este motivo, se afirma que la directiva del Manchester City ha convertido a la estrella del Chelsea Enzo Fernández en su principal objetivo.

Negociaciones entre los clubes y plazo límite

Según Colin Hendry, quien habló a través de Gambler Media, el Chelsea habría fijado el 14 de agosto como fecha límite para las ofertas oficiales y las negociaciones. Si el Manchester City quiere fichar a este futbolista, deberá actuar con rapidez.

El hecho de que Fernández ya haya jugado en el oeste de Londres bajo las órdenes de Enzo Maresca también aumenta la posibilidad de este fichaje. Tras las salidas de centrocampistas experimentados como Kevin De Bruyne e İlkay Gündoğan, el Manchester City necesitaba un jugador capaz de marcar suficientes goles desde el centro del campo y controlar el juego.

No es ningún secreto que los precios del mercado futbolístico se han disparado y que los fichajes ya alcanzan cientos de millones de libras. Sin embargo, los grandes clubes que luchan por los títulos más importantes deben estar preparados para afrontar estos gastos. La experiencia de Enzo Fernández en la Premier League podría permitirle adaptarse de inmediato al once titular.