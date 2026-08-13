Dušan Vlahović pone rumbo a Turquía: una gran conclusión para la Juventus

El delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, continuará su carrera en Turquía. Este traspaso pone fin a su etapa en el club turinés y a los largos debates en torno a su futuro. Según GOAL.com, el futbolista serbio soñaba con continuar su carrera en un grande de la Premier League o de La Liga, pero finalmente fichó por el Beşiktaş de Estambul a cambio de un salario elevado. Así lo informó Goal.com en su publicación.

Cabe recordar que, en enero de 2022, el delantero fue fichado de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 millones en variables. El club turinés le asignó al jugador de 22 años un enorme salario de hasta 12 millones de euros por temporada, al considerarlo una estrella de la nueva generación capaz de liderar al equipo. Sin embargo, en cuatro años y medio, Vlahović no llegó a convertirse en la superestrella esperada.

Una etapa complicada y la prueba del liderazgo

La etapa de Vlahović en la Juventus coincidió con uno de los periodos más convulsos de la historia del club. Durante ese tiempo, dimitió todo el consejo de administración presidido por Andrea Agnelli, mientras que la directiva y el cuerpo técnico cambiaron varias veces. El futbolista serbio jugó bajo las órdenes de entrenadores como Allegri, Motta, Tudor y Spalletti. Aunque el desorden general del club afectó negativamente a su rendimiento, del principal goleador del equipo se esperaba que lo sacara adelante en los momentos difíciles.

A pesar de marcar 68 goles en 168 partidos, el delantero fue criticado con frecuencia por su carácter emocional y sus carencias técnicas, especialmente por sus problemas en el primer control. Su único trofeo con la Juventus fue la Copa de Italia de 2024, cuya final ante el Atalanta decidió con el gol de la victoria.

Éxito financiero y nuevo destino

El próximo destino del futbolista demuestra una vez más que no alcanzó el nivel que esperaba. En los últimos años, el delantero estuvo en el radar de clubes de la Premier League, especialmente el Arsenal, además del Barcelona y el Bayern de Múnich, pero no recibió ofertas concretas de ninguno de ellos. A los 26 años, en plena madurez de su carrera, el serbio aceptó jugar en la liga turca.

Desde el punto de vista financiero, este traspaso fue, no obstante, una victoria absoluta para el jugador y sus agentes. En Estambul cobrará un salario neto de 10 millones de euros por temporada, además de bonus y una importante prima de fichaje. Al mismo tiempo, la Juventus todavía no ha encontrado un sustituto adecuado para Vlahović. Kolo Muani, incorporado a la plantilla, es un delantero móvil al que le gusta moverse por todo el frente de ataque y no puede desempeñar plenamente el papel de nueve clásico dentro del área.