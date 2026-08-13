Eliot Anderson explicó por qué rechazó la oferta del Manchester United

El fichaje récord del Manchester City, Eliot Anderson, reveló por qué eligió a los Citizens pese a los esfuerzos de los jugadores del Manchester United durante sus vacaciones. Según Goal.com, el internacional inglés explicó que, a pesar del interés de los Red Devils, desde el principio solo tenía previsto poner rumbo al Etihad Stadium. Sobre ello, Goal.com informa .

Durante sus vacaciones de mitad de temporada, el internacional inglés se encontró casualmente con representantes del Manchester United mientras jugaba al golf en Portugal. Los dirigentes de los Red Devils intentaron convencerlo para que se trasladara a Old Trafford, pero Anderson se mantuvo firme en su decisión y finalmente eligió al Manchester City.

La elección de la infancia y el factor Sergio Agüero

Al responder a los rumores difundidos por la prensa, Anderson señaló que la historia se había exagerado un poco. Según sus palabras, su elección sobre el traspaso estaba muy clara, ya que sigue los partidos del Manchester City desde que era niño.

«Cuando tenía ocho o nueve años, Sergio Agüero marcó aquel gol mítico. Llevo diez años siguiendo los partidos del Manchester City. Tenía por delante una gran decisión y estoy convencido de que tomé la elección correcta», declaró el futbolista durante un encuentro celebrado el miércoles en la tienda del club.

Kevin De Bruyne, el gran ídolo

Pasar al Manchester City representa para Eliot Anderson mucho más que otro paso profesional: es la oportunidad de seguir los pasos de su ídolo de la infancia. No ocultó que durante sus años de formación estudiaba atentamente los movimientos y los pases del centrocampista belga.

«Kevin De Bruyne ha sido el futbolista principal al que he admirado durante la última década. Me encantaba ver su juego. Ahora, estar en su club y en el lugar donde él jugó es una sensación muy especial», concluyó el fichaje estrella de la selección inglesa.