Se ha abierto una nueva página en el fútbol alemán: el legendario técnico Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador del equipo nacional. Este cambio inesperado y trascendental ha generado gran entusiasmo y un ambiente muy positivo en toda la comunidad futbolística del país, incluidos los jugadores de la selección. Según Goal.com, el centrocampista del Borussia Dortmund, Félix Nmecha, compartió su opinión sobre el impacto de este nombramiento en el ambiente interno del equipo. Sobre ello, Goal.com informa .

El regreso de Jürgen Klopp al frente de la selección alemana

A sus 59 años, Jürgen Klopp vivió una de las etapas más brillantes de su carrera como entrenador precisamente en el Borussia Dortmund, donde conquistó dos títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012. Después de lograr también grandes éxitos con el Liverpool, el regreso de este experimentado técnico para dirigir a la selección alemana está generando intensos debates en el mundo del fútbol. Mientras la Mannschaft se prepara para iniciar una nueva etapa de éxitos, se espera que la experiencia de Klopp aporte mucho al equipo.

El regreso de Klopp al banquillo y el deseo de jugar bajo sus órdenes han motivado enormemente a los integrantes de la selección alemana antes de los próximos partidos. En una entrevista concedida a la prensa, Nmecha no ocultó que todo el equipo se había inspirado con este nombramiento y que esperaba con impaciencia trabajar con el técnico.

« Sí, creo que todo el mundo está de muy buen humor », declaró Félix Nmecha. « Todo el mundo quiere trabajar con el seleccionador, es decir, con él. Sin duda será una experiencia increíble y estoy deseando vivirla. »

Todavía no se han conocido personalmente

A pesar de la gran emoción y el optimismo general, el centrocampista de 25 años reconoció que todavía no había tenido la oportunidad de conocer personalmente al nuevo seleccionador. Está deseando tener la posibilidad de reunirse cara a cara con Klopp. Según Nmecha, aún no se conocen personalmente.

El futbolista también fue preguntado sobre si había consultado a sus compañeros del Dortmund acerca de Jürgen Klopp. Nmecha respondió: « Todavía no. Solo llevo aquí unos días. Aún no he tenido la oportunidad, pero por supuesto que preguntaré. »

El debut de Klopp con la selección alemana y sus primeros partidos oficiales al frente del equipo están en el centro de la atención de toda la comunidad futbolística europea. Con este nombramiento, la Federación Alemana de Fútbol pretende poner fin a la crisis de la selección y recuperar sus antiguas tradiciones de éxito.