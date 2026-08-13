Starlink entra en el mercado vietnamita y comienza a aceptar pedidos

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Starlink entra en el mercado vietnamita y comienza a aceptar pedidos

El servicio de Internet satelital Starlink de SpaceX, la empresa propiedad de Elon Musk, ha comenzado sus operaciones en otro mercado importante. Según ixbt.com, la compañía empezó a aceptar pedidos de conexión a la red en Vietnam, lo que representa un nuevo paso en su expansión por el Sudeste Asiático. Ixbt.com informa de ello .

A partir de ahora, los hogares del país pueden realizar pagos a través del sitio web oficial starlink.com.vn y contratar planes de conexión. Para los particulares, la cuota mensual comienza en 1,13 millones de dongs, aproximadamente 43 dólares estadounidenses. Además, los usuarios deben comprar un kit de equipos especial.

Precio de los equipos y planes corporativos

El equipo necesario para conectarse a la red cuesta 8,66 millones de dongs. Las condiciones son ligeramente diferentes para el segmento empresarial: la cuota mensual mínima para los clientes corporativos se ha fijado en 1,48 millones de dongs.

Según el mapa de cobertura actual de Starlink, Vietnam se ha convertido en el sexto mercado del Sudeste Asiático donde está disponible este servicio de Internet satelital. Anteriormente, el servicio ya estaba presente en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Timor Oriental.

Periodo de prueba y decisión del Gobierno

En marzo de 2025, el Gobierno vietnamita autorizó a SpaceX a poner en marcha el servicio Starlink en modo de prueba. Para ello, las autoridades eliminaron las restricciones sobre la propiedad extranjera en este sector.

Está previsto que el periodo de prueba continúe hasta finales de 2030, y el Gobierno ha limitado a un máximo de 600 000 el número de abonados durante ese periodo. Esto permitirá garantizar la estabilidad del servicio y probar gradualmente sus capacidades técnicas.

Filial local e infraestructura

Para llevar a cabo estas actividades, SpaceX creó una filial local, Starlink Services Vietnam. Esta entidad se registró en septiembre de 2025 con un capital social de 30 000 millones de dongs, equivalentes a 1,1 millones de dólares estadounidenses.

Según el Gobierno vietnamita, se ha autorizado la instalación de cuatro estaciones terrestres en el país para garantizar el funcionamiento estable de este servicio de Internet satelital. Esto contribuirá a mejorar aún más la calidad de las comunicaciones.

StarlinkSpaceXElon MuskInternetVietnam
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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