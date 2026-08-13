La etapa de Dušan Vlahović en la Juventus ha terminado: el delantero se marcha a Turquía

El delantero de la Juventus de Turín, Dušan Vlahović, continuará su carrera en Turquía. Según informa Goal.com, el futbolista serbio, al no recibir ofertas de ningún gigante de la Premier League o La Liga, decidió fichar por el Beşiktaş, donde percibirá un salario elevado. Este traspaso pone fin a una etapa compleja y polémica para el atacante de 26 años en el club turinés. Sobre ello, Goal.com informa .

Cabe recordar que, en enero de 2022, la Juventus fichó a Vlahović procedente de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 millones en variables. La directiva del club le asignó al joven delantero un enorme salario de hasta 12 millones de euros por temporada. Entonces se esperaba seriamente que el futbolista de 22 años se convirtiera en una auténtica estrella capaz de liderar al equipo.

Grandes expectativas y una etapa difícil

Sin embargo, Vlahović no ofreció el rendimiento esperado. Es evidente que la crisis que atravesó el club en los últimos años también contribuyó a esta situación. Durante sus cuatro años y medio en la Juventus, dimitió todo el consejo de administración encabezado por el presidente Annyelli, mientras se produjeron numerosos cambios en la dirección y en el cuerpo técnico. Vlahović jugó a las órdenes de Allegri, Motta, Tudor y Spalletti; ahora le espera Italiano, el entrenador que mostró su mejor versión en la Fiorentina.

A pesar de estas turbulencias a nivel institucional, se espera que los verdaderos campeones rescaten a su equipo en las situaciones difíciles. Vlahović marcó 68 goles en 168 partidos, pero su nerviosismo sobre el terreno de juego y sus limitaciones técnicas en el control del balón frenaron su progresión. Su único trofeo fue la Coppa Italia de 2024, en cuya final marcó el gol de la victoria contra el Atalanta.

El contrato con el Beşiktaş y un nuevo paso

El próximo destino de Vlahović vuelve a demostrar que no alcanzó el nivel que esperaba. Durante mucho tiempo, el jugador y sus representantes apuntaron a clubes de primer nivel como Arsenal, el Barcelona o el Bayern de Múnich. Sin embargo, ninguno de esos equipos presentó una oferta concreta. Como resultado, el delantero se marcha a la liga turca. En el club de Estambul cobrará un salario neto de 10 millones de euros por temporada, sin contar bonus ni pagos adicionales.

Desde el punto de vista financiero, este acuerdo supone una victoria absoluta para Vlahović y su entorno. Al mismo tiempo, la Juventus sigue buscando a un futbolista capaz de reemplazar dignamente al delantero serbio. Randal Kolo Muani, incorporado al club, es un atacante móvil al que le gusta moverse por todo el frente ofensivo, pero no es un delantero centro clásico de área.