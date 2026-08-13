¿Messi ha decidido continuar su carrera? Nuevas noticias sobre el futuro de la leyenda del fútbol

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¿Messi ha decidido continuar su carrera? Nuevas noticias sobre el futuro de la leyenda del fútbol

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, ha decidido continuar su carrera tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Así lo informó el portal Todo Noticias.

Messi se había alejado durante un tiempo del fútbol y de los entrenamientos colectivos debido al fallecimiento de su padre. A pesar de la dura pérdida, el jugador de 39 años habría decidido continuar su carrera.

Según los informes, está previsto que Messi regrese a Estados Unidos el 12 de agosto y reanude progresivamente los entrenamientos con el Inter Miami. Sin embargo, aún no se conoce cuándo se incorporará a los entrenamientos completos del equipo ni la fecha de su próximo partido.

El fallecimiento de su padre supuso una gran pérdida para Messi. Jorge Messi no solo era su padre, sino también uno de sus asesores más cercanos durante su carrera. Desempeñó un papel importante en la formación de Lionel como futbolista profesional y durante las primeras etapas de su carrera.

Lionel MessiInter MiamiJorge MessiTodo Noticias
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Nigina Zarqarayeva
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