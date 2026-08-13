Jonathan Tah opina antes de la Supercopa contra el Borussia Dortmund

El defensa central del Bayern Múnich, Jonathan Tah, compartió su opinión sobre la Supercopa de la DFL que se disputará antes de la nueva temporada y sobre el partido contra el principal rival, el Borussia Dortmund. Según informan ixbt.com y otros medios deportivos, el jugador destacó que está preparado para conquistar el primer trofeo de la temporada y que su objetivo es mejorar considerablemente el rendimiento defensivo del equipo. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El internacional alemán, que comienza su segunda temporada con el club muniqués, quiere conquistar otro gran trofeo después de una exitosa campaña de debut. Este encuentro, que tradicionalmente se celebra al inicio de la temporada, representa para el Bayern una buena oportunidad de demostrar una vez más su dominio en el fútbol nacional.

La lucha por el trofeo y objetivos ambiciosos

Según Jonathan Tah, esta copa de comienzo de temporada se diferencia de otras competiciones por su carácter especial. Gracias a sus buenos partidos de la temporada pasada, el equipo tiene ahora la oportunidad de luchar por este trofeo.

«Ganar trofeos siempre provoca una sensación especial. Y esta copa es diferente de los demás títulos de la temporada. Al final hicimos una temporada extraordinaria y precisamente por eso jugaremos por este trofeo al inicio de la campaña. Por supuesto, vamos a ganar», afirmó el defensa.

Adaptación al equipo y papel de líder

Al recordar su decisión de fichar por el club muniqués, el experimentado futbolista se mostró satisfecho con su elección. En poco tiempo se convirtió en una figura clave del equipo y afirmó que se siente cómodo en este nuevo entorno.

El jugador reconoció que, al confiar en su decisión, había elegido el camino correcto, y destacó que sus compañeros y entrenadores lo habían acogido bien, tanto como futbolista como a nivel personal.

Mejorar la defensa y los próximos planes

Con un año completo de experiencia, Jonathan Tah también demuestra que está preparado para asumir una mayor responsabilidad en el vestuario. Ha definido objetivos tácticos concretos para elevar la calidad del juego defensivo.

Según él, a partir de los resultados de la temporada pasada y tras analizar los errores cometidos, el equipo planea actuar con mayor seguridad en cada partido y centrar toda su atención en lograr nuevas victorias.