Jonathan Tah evalúa el trabajo de Vincent Kompany y Xabi Alonso

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Jonathan Tah evalúa el trabajo de Vincent Kompany y Xabi Alonso

El defensa del Bayern Múnich, Jonathan Tah, elogió las capacidades de gestión de los reconocidos entrenadores Vincent Kompany y Xabi Alonso. El internacional alemán destacó su capacidad para aprovechar su amplia experiencia como futbolistas, crear un vínculo emocional con el equipo y aplicar con éxito sus ideas tácticas. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Jonathan Tah se mostró satisfecho por haber tenido la oportunidad de trabajar con ambos entrenadores de primer nivel a lo largo de su carrera. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, jugó en el Bayer Leverkusen y ganó el título de la Bundesliga en la temporada 2023-2024. En 2025, el defensa fichó por el Bayern Múnich, donde actualmente sigue mejorando su rendimiento bajo la dirección de Vincent Kompany, antiguo capitán del Manchester City.

Experiencia y liderazgo

Ambos entrenadores, que actualmente triunfan en la cima del fútbol europeo, tuvieron brillantes carreras como futbolistas. En opinión de Jonathan Tah, su enorme experiencia sobre el terreno de juego se ha trasladado directamente a su enfoque moderno como entrenadores, lo que les proporciona una ventaja especial.

Como antiguos jugadores de primer nivel, comprenden a la perfección los complejos entornos internos y la dinámica de grupo de los equipos modernos, algo que les resulta muy útil en su trabajo. «Han recorrido un largo camino como futbolistas. Por eso es muy agradable trabajar con ellos, ya que entienden perfectamente cómo funcionan el vestuario y el equipo», reconoció el defensa.

El enfoque humano por encima de la táctica

Aunque ambos técnicos son conocidos por sus amplios conocimientos tácticos, Tah destaca que su principal fortaleza reside en su capacidad para establecer buenas relaciones con los futbolistas. En su opinión, incluso los mejores sistemas tácticos pueden fracasar sin la plena confianza y el apoyo de los jugadores.

Según el defensa, el aspecto más importante es el enfoque del entrenador hacia el equipo. Si los jugadores no perciben plenamente las ideas del técnico y no se establece una comunicación, cualquier sistema táctico termina siendo inevitablemente ineficaz.

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