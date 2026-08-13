Pyatyorochka lanza un servicio que recuerda las fechas de caducidad de los alimentos

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Pyatyorochka lanza un servicio que recuerda las fechas de caducidad de los alimentos

La conocida cadena rusa de tiendas « Pyatyorochka » ha comenzado a introducir gradualmente en su aplicación móvil un nuevo servicio digital que avisa a los clientes a tiempo de que se acerca la fecha de caducidad de los productos. Según IXBT.com, el sistema no solo facilita la gestión de las existencias en el hogar, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos. Ixbt.com informa sobre ello.

El funcionamiento de esta nueva función está totalmente automatizado y no requiere esfuerzos adicionales por parte de los clientes. El sistema analiza las compras realizadas con la tarjeta de fidelidad « X5 Klub » y utiliza los datos del etiquetado digital « Chestniy znak ». Durante la compra, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad del producto se leen automáticamente mediante un código digital.

Algoritmos inteligentes y recordatorios por categoría

Un algoritmo diseñado específicamente determina por sí solo cuándo enviar una alerta al consumidor según el tipo de producto. Los clientes no tienen que introducir los recibos manualmente, fotografiar los productos por separado ni escanear los códigos de barras. Todo el proceso funciona en segundo plano.

Según los datos disponibles, el plazo de los recordatorios varía en función de la categoría del producto. En particular:

  • Para los productos lácteos, se envía una notificación tres días antes de la fecha de caducidad.
  • Para los alimentos infantiles, el plazo es de cinco días.
Después de realizar una compra, el cliente recibe en la aplicación una notificación con la fecha exacta en la que se recomienda consumir el producto.

Planes futuros e importancia ecológica

Según los organizadores, este proyecto permite controlar de forma más racional las reservas de alimentos en el hogar. Al mismo tiempo, contribuye a la sostenibilidad ambiental al evitar que los productos se estropeen en las viviendas y terminen en la basura.

En el futuro, está previsto implementar sistemas inteligentes de recordatorio similares en otras grandes cadenas pertenecientes a X5 Group, en particular en los supermercados « Perekryostok » y « Chijik ». Los expertos señalan que los datos del sistema estatal de etiquetado ofrecen amplias posibilidades, no solo para controlar la circulación de mercancías, sino también para crear servicios modernos centrados en la seguridad y la comodidad de los consumidores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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