Xiaomi presenta un nuevo dispositivo que purifica y hierve el agua

La compañía Xiaomi ha presentado el Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition, un nuevo dispositivo de cocina que combina la filtración del agua con su calentamiento directo. Diseñado para sustituir los filtros de agua tradicionales y los hervidores eléctricos, ya está disponible para pedidos anticipados en el mercado chino, según Ixbt.com en un informe .

Según ixbt.com, el precio recomendado del nuevo purificador de agua es de 2.999 yuanes, aunque durante la fase de pedidos anticipados puede adquirirse por 2.699 yuanes. Su principal particularidad es que, después de filtrarse, el agua se calienta directamente en el interior del dispositivo. Con solo pulsar un botón, el usuario puede obtener agua hirviendo a una temperatura de hasta 100 grados.

Capacidades técnicas y sistema de filtración

El sistema ofrece un alto rendimiento y permite obtener hasta 5,4 litros de agua templada o 2 litros de agua hirviendo por minuto. Además, su depósito interior con aislamiento térmico puede conservar hasta 1,5 litros de agua hirviendo o 4,5 litros de agua templada, algo muy práctico para el día a día.

El dispositivo utiliza un avanzado sistema de filtración de 12 etapas. Según el fabricante, este sistema puede eliminar eficazmente 145 tipos de impurezas del agua. La eficiencia de eliminación de metales pesados como el plomo y el cadmio alcanza el 99,9 % y el 99,8 %, respectivamente, mientras que la bacteria Escherichia coli se elimina por completo.

Seguridad y control inteligente

La membrana de ósmosis inversa utilizada ofrece una tasa de desalinización del agua de hasta el 98 %. Todas las piezas interiores que entran en contacto directo con el agua están fabricadas con acero inoxidable de grado alimentario 304. Además, el fabricante garantiza oficialmente que el dispositivo no contiene bisfenol A ni fosfatos.

El nuevo sistema de cocina funciona con tecnologías modernas. A través de la aplicación Mi Home, los usuarios pueden controlar en tiempo real el consumo de agua y el estado de los filtros, además de cambiar a distancia los modos de suministro. Diseñado para instalarse bajo un mueble de cocina, este dispositivo resuelve simultáneamente el suministro doméstico de agua potable, templada y hirviendo.