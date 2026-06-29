Cesc Fabregas regresa al Emirates Stadium: Arsenal y Como se enfrentarán en un amistoso

·26·Deportes
Cesc Fabregas regresa al Emirates Stadium: Arsenal y Como se enfrentarán en un amistoso

El excapitán y legendario centrocampista del Arsenal, Cesc Fabregas, regresará este verano al Emirates Stadium, un lugar muy especial para él. Se ha confirmado oficialmente que el equipo italiano del Como, dirigido por el técnico español, jugará un partido amistoso contra el Arsenal en Londres como parte de su preparación para la nueva temporada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Este emocionante choque está programado para el 12 de agosto. Según Goal.com, esta será la primera vez que Fabregas se enfrente a su antiguo equipo como entrenador. Para Cesc, quien debutó con el Arsenal en 2003 y fue el favorito de la afición durante ocho años, se espera que este encuentro esté lleno de emociones.

Un encuentro histórico y nuevos desafíos

El partido en el Emirates Stadium representa un paso importante en la historia del Como. El club italiano está a punto de participar en la Champions League por primera vez en su historia, y el duelo contra un fuerte rival liderado por Mikel Arteta será una prueba seria. Cabe destacar que el Arsenal y el Como nunca se han enfrentado anteriormente.

El club italiano sorprendió a todos la temporada pasada al entrar en los cuatro primeros de la Serie A, superando a gigantes como el Milan y la Juventus. Ahora, la directiva del club está invirtiendo grandes sumas para reforzar la plantilla antes de los torneos europeos. En particular, la compra de Niko Paz del Real Madrid por 60 millones de euros demuestra cuán altas son las ambiciones del club.

Últimos preparativos de pretemporada

Este partido amistoso servirá como preparación final para ambos equipos antes del inicio de sus ligas nacionales. El Arsenal comenzará a defender su título de la Premier League nueve días después de este encuentro. Por su parte, el Como visitará al Udinese en la Serie A diez días después del partido en Londres.

No hay duda de que los aficionados londinenses recibirán calurosamente a Cesc Fabregas, aunque se espera una lucha sin concesiones en el campo. El equipo de Mikel Arteta tiene como objetivo alegrar a su afición en casa y comenzar la nueva temporada en una forma deportiva óptima. Los pupilos de Fabregas, por su parte, deberán demostrar cómo pueden resistir ante uno de los equipos más fuertes de Europa.

ArsenalComoCesc FabregasFútbolFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La carrera por la Bota de Oro: La rivalidad histórica entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling HaalandLa carrera por la Bota de Oro: La rivalidad histórica entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling HaalandHoy, 18:35Ancelotti anuncia el regreso de NeymarAncelotti anuncia el regreso de NeymarHoy, 18:12Piden a Leeds United que no venda a Brenden Aaronson: jugó como MessiPiden a Leeds United que no venda a Brenden Aaronson: jugó como MessiHoy, 18:11Seis estrellas del deporte premiadas con el galardón « Mard o‘g‘lon »Seis estrellas del deporte premiadas con el galardón « Mard o‘g‘lon »Hoy, 18:07Entrenador ruso revela el principal problema de UzbekistánEntrenador ruso revela el principal problema de UzbekistánHoy, 18:06El gol de Shomurodov es un récord único en la historia de los Mundiales (video)El gol de Shomurodov es un récord único en la historia de los Mundiales (video)Hoy, 18:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev