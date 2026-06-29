Cesc Fabregas regresa al Emirates Stadium: Arsenal y Como se enfrentarán en un amistoso

El excapitán y legendario centrocampista del Arsenal, Cesc Fabregas, regresará este verano al Emirates Stadium, un lugar muy especial para él. Se ha confirmado oficialmente que el equipo italiano del Como, dirigido por el técnico español, jugará un partido amistoso contra el Arsenal en Londres como parte de su preparación para la nueva temporada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Este emocionante choque está programado para el 12 de agosto. Según Goal.com, esta será la primera vez que Fabregas se enfrente a su antiguo equipo como entrenador. Para Cesc, quien debutó con el Arsenal en 2003 y fue el favorito de la afición durante ocho años, se espera que este encuentro esté lleno de emociones.

Un encuentro histórico y nuevos desafíos

El partido en el Emirates Stadium representa un paso importante en la historia del Como. El club italiano está a punto de participar en la Champions League por primera vez en su historia, y el duelo contra un fuerte rival liderado por Mikel Arteta será una prueba seria. Cabe destacar que el Arsenal y el Como nunca se han enfrentado anteriormente.

El club italiano sorprendió a todos la temporada pasada al entrar en los cuatro primeros de la Serie A, superando a gigantes como el Milan y la Juventus. Ahora, la directiva del club está invirtiendo grandes sumas para reforzar la plantilla antes de los torneos europeos. En particular, la compra de Niko Paz del Real Madrid por 60 millones de euros demuestra cuán altas son las ambiciones del club.

Últimos preparativos de pretemporada

Este partido amistoso servirá como preparación final para ambos equipos antes del inicio de sus ligas nacionales. El Arsenal comenzará a defender su título de la Premier League nueve días después de este encuentro. Por su parte, el Como visitará al Udinese en la Serie A diez días después del partido en Londres.

No hay duda de que los aficionados londinenses recibirán calurosamente a Cesc Fabregas, aunque se espera una lucha sin concesiones en el campo. El equipo de Mikel Arteta tiene como objetivo alegrar a su afición en casa y comenzar la nueva temporada en una forma deportiva óptima. Los pupilos de Fabregas, por su parte, deberán demostrar cómo pueden resistir ante uno de los equipos más fuertes de Europa.