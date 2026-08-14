Las Fuerzas Espaciales de EE. UU. financian el lanzamiento de satélites mediante fuerza centrífuga

Las Fuerzas Espaciales de EE. UU. han financiado una nueva tecnología que podría transformar radicalmente el acceso al espacio y el envío de cargas útiles a órbita. Según ixbt.com, la startup Space Kinetic obtuvo un contrato OTA de 50 millones de dólares para desarrollar Whirlwind, un sistema diseñado para lanzar naves espaciales sin combustible. Ixbt.com lo da a conocer de este modo.

Esta innovadora idea se basa en el principio de un arma antigua, la «honda» (un dispositivo de lanzamiento con correa). Según Ryan Sullivan, director ejecutivo de la empresa, el sistema electromecánico hace girar la carga útil a gran velocidad mediante fuerza centrífuga y después la lanza al espacio. A continuación, el satélite continúa hacia la órbita o el destino necesario utilizando sus propios motores.

Superar las limitaciones de la ecuación de los cohetes

La aceleración centrífuga permite superar las estrictas limitaciones de la ecuación tradicional de los cohetes. La energía principal necesaria para alcanzar la velocidad inicial se obtiene mediante tensión mecánica, no mediante combustible químico. El lanzador Whirlwind se considera una solución muy flexible, ya que no depende del tipo de carga útil ni del régimen orbital.

La empresa afirma que este sistema podría utilizarse para realizar misiones de reconocimiento espacial, garantizar las comunicaciones, entregar sondas científicas e incluso inspeccionar basura espacial. Sin embargo, el principal foco está puesto en una «economía de drones» en el espacio, donde la vida útil de satélites económicos podría medirse en minutos y no en años.

El concepto de cargas útiles consumibles en el espacio

Este enfoque contrasta radicalmente con las misiones tradicionales de varios años y las naves pesadas de varios millones de dólares. El concepto de carga útil consumible, conocido como «attritable payload», tiene una «vida útil» determinada y abre una nueva etapa en las estrategias espaciales modernas.

Cabe destacar que Space Kinetic ya ha logrado varios hitos. En particular, la startup recibió de DARPA un contrato de varios millones de dólares para adaptar su arquitectura a un sistema asimétrico de defensa contra misiles. Además, la empresa fue seleccionada para el programa SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge.

Actualmente, el equipo cuenta con 50 empleados, opera un laboratorio de prototipos en Albuquerque y está abriendo una nueva oficina en El Segundo. Los especialistas aún no han anunciado la fecha de la primera prueba orbital; por ahora, prueban la tecnología en tierra y negocian con socios de integración.