El defensor del Milan Zachary Athekame continuará su carrera en Francia

·0·Deportes
El defensor del Milan Zachary Athekame continuará su carrera en Francia

El AC Milan continúa trabajando en la optimización de su plantilla y en la salida de los jugadores excedentes durante las últimas semanas del mercado de fichajes. En este marco, el lateral suizo Zachary Athekame fue cedido oficialmente al Olympique de Lyon. Según Goal.com, esta información se ha confirmado.

Según ixbt.com, el club milanés está tomando medidas para desprenderse de los jugadores que tienen dificultades para disfrutar de minutos y que el entrenador Ruben Amorim no contempla para el futuro. Sin embargo, la situación de Zachary Athekame es algo diferente, ya que la directiva lo considera un futbolista importante para el futuro.

Este talentoso jugador suizo se incorporó al AC Milan hace un año. No obstante, debido a que su tiempo sobre el terreno de juego ha sido limitado esta temporada, la directiva del club consideró preferible cederlo a otro equipo para que pueda disfrutar de minutos regulares y continuar su desarrollo.

Cedido al campeonato francés

En un comunicado oficial, el AC Milan confirmó que los derechos de inscripción deportiva de Zachary Athekame fueron transferidos temporalmente al Olympique de Lyon. El club le deseó suerte para el resto de la temporada y éxito en la siguiente etapa de su carrera.

En el Lyon, que compite en el campeonato francés, Athekame tendrá la oportunidad de demostrar su valía y adquirir experiencia en los escenarios europeos. Según los especialistas, esta decisión es un paso acertado para mejorar las habilidades individuales del joven defensa.

A falta de poco para el cierre del mercado de fichajes, el AC Milan también ha intensificado las negociaciones para vender o ceder a otros jugadores suplentes. La directiva pretende equilibrar la plantilla siguiendo las exigencias del entrenador Ruben Amorim.

AC MilanLyonZachary AthekameFichajesSerie A
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Espectáculo de 7 goles en Namangan: «Navbahor» se lleva la victoria en el minuto 89...Espectáculo de 7 goles en Namangan: «Navbahor» se lleva la victoria en el minuto 89...Hoy, 21:24Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbekaDespués de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbekaHoy, 20:54El Stamford Bridge podría albergar partidos de la Champions LeagueEl Stamford Bridge podría albergar partidos de la Champions LeagueHoy, 20:12Pritchard Colon, invicto con 16-0, muere tras 221 días en comaPritchard Colon, invicto con 16-0, muere tras 221 días en comaHoy, 19:59Andy Robertson, cerca de batir el récord de EscociaAndy Robertson, cerca de batir el récord de EscociaHoy, 18:55¿Por qué se ha estancado el traspaso de Rodrigo Mora?¿Por qué se ha estancado el traspaso de Rodrigo Mora?Hoy, 18:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?