El defensor del Milan Zachary Athekame continuará su carrera en Francia

El AC Milan continúa trabajando en la optimización de su plantilla y en la salida de los jugadores excedentes durante las últimas semanas del mercado de fichajes. En este marco, el lateral suizo Zachary Athekame fue cedido oficialmente al Olympique de Lyon. Según Goal.com, esta información se ha confirmado.

Según ixbt.com, el club milanés está tomando medidas para desprenderse de los jugadores que tienen dificultades para disfrutar de minutos y que el entrenador Ruben Amorim no contempla para el futuro. Sin embargo, la situación de Zachary Athekame es algo diferente, ya que la directiva lo considera un futbolista importante para el futuro.

Este talentoso jugador suizo se incorporó al AC Milan hace un año. No obstante, debido a que su tiempo sobre el terreno de juego ha sido limitado esta temporada, la directiva del club consideró preferible cederlo a otro equipo para que pueda disfrutar de minutos regulares y continuar su desarrollo.

Cedido al campeonato francés

En un comunicado oficial, el AC Milan confirmó que los derechos de inscripción deportiva de Zachary Athekame fueron transferidos temporalmente al Olympique de Lyon. El club le deseó suerte para el resto de la temporada y éxito en la siguiente etapa de su carrera.

En el Lyon, que compite en el campeonato francés, Athekame tendrá la oportunidad de demostrar su valía y adquirir experiencia en los escenarios europeos. Según los especialistas, esta decisión es un paso acertado para mejorar las habilidades individuales del joven defensa.

A falta de poco para el cierre del mercado de fichajes, el AC Milan también ha intensificado las negociaciones para vender o ceder a otros jugadores suplentes. La directiva pretende equilibrar la plantilla siguiendo las exigencias del entrenador Ruben Amorim.