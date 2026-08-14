¿Habrá una tregua? Lavrov revela las negociaciones y las medidas de represalia de Rusia

A medida que se acerca la próxima temporada de invierno, la guerra energética y de infraestructuras entre Rusia y Ucrania ha entrado en una fase nueva y más peligrosa. El 14 de agosto, ambas partes intercambiaron duras respuestas mediante ataques militares y declaraciones oficiales.

En el canal oficial del Ministerio de Defensa ruso, bajo imágenes de drones, « En invierno les espera el congelamiento » se publicó una advertencia abierta. El mensaje apareció después de una nueva serie de ataques contra la infraestructura portuaria y los buques ucranianos.

Unas horas después, el Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania respondió: « Nos calentaremos con el fuego de las refinerías de petróleo rusas ».

« Los combates no pueden detenerse »: la firme postura de Lavrov

El ministro ruso de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov declaró que era absolutamente inadmisible detener las hostilidades a lo largo de la actual línea del frente.

« No se trata de quién vive cómodamente hoy: nuestra gente sufre y muere a causa de estas acciones. Se trata de nuestra responsabilidad ante la historia milenaria del Estado ruso. Estamos intensificando nuestras acciones y ya hemos comenzado a hacerlo », subrayó Lavrov.

Iniciativas en el mar Negro y obstáculos diplomáticos

En medio de la intensa confrontación en el frente, se están planteando varias propuestas sobre la seguridad regional:

La propuesta de Ucrania: Según Reuters, el 13 de agosto Ucrania propuso a Rusia, a través de un tercer país, suspender mutuamente los ataques contra instalaciones civiles en el mar Negro. El objetivo es reducir los riesgos para las cadenas mundiales de suministro de alimentos.

La mediación de Turquía: El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, había propuesto establecer una moratoria sobre los ataques contra buques comerciales. Sin embargo, el 14 de agosto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú aún no había recibido ninguna solicitud oficial de Turquía al respecto.

La carta de Zelenski: En junio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski envió una carta abierta a Vladímir Putin, en la que proponía una reunión cara a cara entre los líderes y un alto el fuego en todo el frente durante el periodo de negociaciones.

El riesgo invernal para la infraestructura energética

Desde 2022, cada otoño se observa una intensificación de los ataques contra las instalaciones energéticas. En otoño de 2024, en particular, graves ataques dañaron casi todas las grandes centrales termoeléctricas de Ucrania y dejaron fuera de servicio cerca del 80 % de la capacidad total de generación eléctrica.

De cara al invierno de este año, los principales ataques se dirigen contra las subestaciones y las redes eléctricas de las regiones de Sumy, Chernígov y Járkov, lo que indica que el sistema energético afrontará otra dura prueba durante los próximos meses fríos.

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