Espectáculo de 7 goles en Namangan: «Navbahor» se lleva la victoria en el minuto 89...

La 17.ª jornada de la Superliga ofreció un auténtico thriller futbolístico en Namangan. Aunque perdió dos veces la ventaja, «Navbahor» derrotó a «Bunyodkor» por 4-3 gracias a un penalti en el minuto 89.

En un partido con siete goles, Husayn Norchayev volvió a inscribir su nombre en el marcador. Esta victoria situó a los «Halcones» en la 3.ª posición de la clasificación.

«Navbahor» ganaba 2-0 después de solo 19 minutos

El equipo local comenzó el encuentro con mucha intensidad. En el minuto 5, Muhammadali G‘iyosov abrió el marcador y puso en pie a las gradas de Namangan: 1-0.

Catorce minutos después, «Navbahor» obtuvo un penalti. Desde el punto de penalti, Husayn Norchayev aprovechó la ocasión y amplió la ventaja a dos goles: 2-0.

En ese momento, parecía que el conjunto local controlaba por completo el partido. Sin embargo, «Bunyodkor» no se rindió.

«Bunyodkor» empató en dos ocasiones

En el minuto 38, Sardor Abdunabiyev metió de nuevo a los visitantes en el partido: 2-1.

Poco después del comienzo de la segunda parte, en el minuto 52, Dmitriy Pletnyov igualó el marcador. Así, la ventaja de dos goles de «Navbahor» desapareció: 2-2.

En el minuto 63, Diyor Xolmatov volvió a adelantar al equipo de Namangan: 3-2. Pero una vez más, «Bunyodkor» respondió.

En el minuto 70, Faxriddin Muhammadov marcó y restableció el empate en el marcador: 3-3.

Jiyanov decidió el partido

Cuando todo apuntaba a un empate, «Navbahor» obtuvo otro penalti a falta de un minuto para el final del tiempo reglamentario.

En el minuto 89, Ruslanbek Jiyanov asumió la responsabilidad y transformó el penalti.

4-3: «Navbahor» se lleva los tres puntos en un partido dramático.

Los visitantes apenas tuvieron tiempo para responder.

Cronología de los siete goles

5' — Muhammadali G‘iyosov — 1-0

19' — Husayn Norchayev, penalti — 2-0

38' — Sardor Abdunabiyev — 2-1

52' — Dmitriy Pletnyov — 2-2

63' — Diyor Xolmatov — 3-2

70' — Faxriddin Muhammadov — 3-3

89' — Ruslanbek Jiyanov, penalti — 4-3

«Navbahor» entra en el top 3

Tras esta victoria, «Navbahor» elevó su cuenta a 31 puntos y subió a la 3.ª posiciónde la clasificación.

«Bunyodkor», por su parte, se marchó de Namangan sin puntos pese a haber igualado el marcador dos veces. El equipo de Taskent suma 19 puntos y ocupa la 11.ª posición .

Para «Navbahor», esta no fue una victoria más. Aunque perdió una ventaja de dos goles y permitió que su rival empatara dos veces, el equipo mostró carácter en los últimos minutos y conservó tres puntos importantes.

El 4-3 de Namangan quedó como uno de los partidos más espectaculares de la 17.ª jornada de la Superliga.

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