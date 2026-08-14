Revelan las razones del fracaso de Steven Gerrard en el Aston Villa

Ya se conocen las razones por las que la etapa de Steven Gerrard en el Aston Villa, una de las más difíciles de su carrera como entrenador, no salió como se esperaba. Tras lograr grandes éxitos con el club escocés Rangers, el cuerpo técnico que llegó a la Premier League se encontró con serios obstáculos en el equipo de Birmingham. En una entrevista exclusiva con Daily Star Sport, Gary McAllister, antiguo ayudante de Gerrard, habló por primera vez de los problemas y las lesiones de aquel periodo. Así lo informa Goal.com. informa .

La etapa de McAllister y Gerrard en Escocia fue muy brillante, y ambos pusieron fin al dominio del Celtic en el país. Después de dar el salto a la Premier League, los técnicos se propusieron repetir aquellos resultados en el fútbol inglés. Sin embargo, la competencia y la intensidad del campeonato inglés resultaron ser incluso mayores de lo esperado, y el éxito previsto no llegó a consolidarse por completo.

Lesiones y problemas de plantilla

Según Daily Star Sport, el equipo se enfrentó a graves problemas de plantilla nada más llegar a Birmingham. Varios de los nuevos fichajes sufrieron lesiones graves y quedaron fuera de combate en apenas un mes. Estos factores dificultaron considerablemente la creación del sistema de juego del equipo.

Gary McAllister explicó que temían que cualquier explicación se interpretara como una excusa: «Tres o cuatro jugadores nuevos que llegaron al Aston Villa se lesionaron durante el primer mes. Pero en el mundo del fútbol, cualquier motivo puede parecer una excusa, así que preferimos no hablar demasiado del tema», declaró el entrenador.

Continuidad lógica y próximos pasos

Lo sorprendente es que, tras el despido de Gerrard y la llegada de Unai Emery, el técnico español se apoyó principalmente en el núcleo de jugadores formado durante la etapa de Steven para llevar al equipo a grandes logros. McAllister calificó la situación de simple mala suerte y añadió: «En cualquier caso, no funcionó. La mayoría de los jugadores utilizados por el nuevo entrenador eran futbolistas con los que Steven había trabajado».

Cabe recordar que Gerrard fue despedido después de ganar solo 13 de sus 40 partidos al frente del Aston Villa. Tras su fracaso en el club, comenzó una nueva etapa en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí para cambiar de aires. Sin embargo, esta aventura tampoco dio los resultados esperados y terminó de mutuo acuerdo en enero de 2025, 18 meses antes de que expirara su contrato.

Después de poner fin a su etapa en Oriente Medio, el técnico de 46 años fue relacionado con varios puestos de prestigio, incluido un posible regreso a Rangers e incluso la opción de dirigir brevemente al Liverpool. Por ahora, Gerrard se ha tomado una pausa en su carrera como entrenador y está probando suerte en televisión. Se ha confirmado que esta temporada formará parte de la cobertura de los partidos de la Premier League y la Champions League en TNT Sports.