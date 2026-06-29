Brasil vs Japón: alineaciones oficiales confirmadas

Falta muy poco para uno de los encuentros más emocionantes y esperados de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El pitido inicial del dieciseisavo de final entre Brasil y Japón será a las 22:00 (hora de Tashkent), y los seleccionadores ya han anunciado oficialmente las alineaciones iniciales.

En la siguiente tabla puede consultar la lista de jugadores que comenzarán el partido:

Mundial 2026. 1/16 de final: Alineaciones iniciales

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Vinícius, Rayan, Cunha.

Japón: Suzuki, Tomiyasu, Hiroki Ito, Taniguchi, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

Primeras observaciones sobre las alineaciones: Tal como prometió el entrenador Carlo Ancelotti antes del partido, Neymar no ha sido incluido en el once inicial ya que sigue recuperándose de su lesión. Comenzará el encuentro en el banquillo y podría ingresar en la segunda mitad si es necesario. La línea de ataque de los «Pentacampeões» queda en manos de Vinícius, Cunha y el joven talento Rayan, mientras que Casemiro controlará el centro del campo. La selección de Japón, apoyándose en la estrella de la Premier League Tomiyasu en defensa, y en Doan, Kamada y Ueda en el medio y ataque, está lista para mostrar un fútbol disciplinado y veloz.

El ganador de este duelo obtendrá el pase a la siguiente ronda. ¿Podrán los «Samuráis», basados en la disciplina y la velocidad, superar la barrera brasileña o los «Samba» demostrarán su condición de favoritos? Lo veremos muy pronto sobre el césped.