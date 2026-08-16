Enzo Fernández, abucheado en Stamford Bridge

El Chelsea de Londres cerró su preparación de verano antes de la nueva temporada con una victoria por 3-1 sobre la Real Sociedad en su último amistoso. Sin embargo, según Goal.com, la fría recepción de la grada a su centrocampista Enzo Fernández generó más comentarios que el resultado. Cuando el internacional argentino saltó al campo, los aficionados expresaron su descontento con fuertes protestas y abucheos. Goal.com lo informa .

Varios factores provocaron este ambiente tenso en el estadio del oeste de Londres. En particular, las recientes actuaciones del jugador y los persistentes rumores sobre su deseo de abandonar el club avivaron la ira de los aficionados. Además, la prensa está difundiendo activamente informaciones sobre un posible fichaje del centrocampista por el Manchester City para reunirse con su antiguo entrenador, Enzo Maresca.

La situación sobre el césped y el brazalete de capitán

Enzo Fernández entró al campo en el minuto 62 y realizó otra acción que intensificó aún más las protestas en su contra. Durante el partido, recibió el brazalete de capitán de Reece James, una decisión que provocó todavía más debate en las gradas. A pesar de ello, el jugador permaneció sobre el terreno hasta el final del encuentro.

Sobre el césped, los cambios tácticos que Xabi Alonso intenta inculcar al equipo comenzaron a dar sus frutos. Morgan Rogers, el fichaje más caro de la historia del club tras llegar procedente del Aston Villa, abrió el marcador 11 minutos después del inicio en su debut. Jon Aramburu igualó para el conjunto visitante antes del descanso, pero el Chelsea tomó el control gracias a su gran intensidad ofensiva en la segunda parte.

La brillante actuación de João Pedro

El jugador clave del partido fue el delantero brasileño João Pedro. Marcó un doblete y aseguró la victoria de su equipo. Se convirtió en el mejor futbolista de la pretemporada, elevando a siete su cifra de goles durante la concentración estival. Su primer tanto llegó de cabeza tras un centro perfecto de Reece James, mientras que el segundo, en el minuto 77, sentenció definitivamente el encuentro.

Después del partido, el entrenador Xabi Alonso no quiso detenerse en las reacciones negativas dirigidas contra Enzo Fernández y prefirió centrarse en los aspectos positivos de la primera victoria en casa. En una entrevista concedida al sitio web oficial del club, el técnico español afirmó que había vivido emociones especiales en su primer partido como local.

El técnico se mostró satisfecho por el excelente apoyo de los aficionados al equipo y al cuerpo técnico. Xabi Alonso destacó la importancia de la conexión entre el terreno de juego y las gradas, y señaló que la construcción de la plantilla, junto con el regreso de los jugadores internacionales, avanzaba en la dirección correcta.