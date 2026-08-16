Descubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de años

Los científicos en un hueso de dinosaurio de 66 millones de años identificaron moléculas conservadas de colágeno, la principal proteína del tejido óseo. Este hallazgo inusual está llevando a revisar la idea científica de que todas las moléculas orgánicas desaparecen necesariamente durante la fosilización.

Los resultados del estudio se publicaron en la revista Analytical Chemistry.

Se trata de un hueso de dinosaurio procedente de la formación Hell Creek, en Dakota del Sur, Estados Unidos. Pertenecía a un edmontosaurio del final del Cretácico, con un peso aproximado de 22 kilogramos.

Los científicos detectaron rastros de colágeno en el hueso

Durante la investigación, los especialistas encontraron en la muestra la hidroxiprolinaun aminoácido característico del colágeno. Esto refuerza la hipótesis de que algunos restos de materia orgánica antigua pueden permanecer en fósiles durante millones de años.

Sin embargo, los científicos también tuvieron en cuenta la posibilidad de una contaminación accidental con proteínas modernas. Por ello utilizaron varios métodos científicos, entre ellos la secuenciación de proteínas y la espectrometría de masas en tándem.

Los análisis demostraron que las sustancias orgánicas detectadas no habían llegado posteriormente desde el entorno, sino que procedían directamente del propio fósil .

Nuevas pruebas para un debate científico de 30 años

La cuestión de si las proteínas pueden conservar su composición durante decenas de millones de años lleva casi 30 años generando debate en la comunidad científica.

Un equipo de investigadores dirigido por el profesor de la Universidad de Liverpool Steve Taylor obtuvo nuevos resultados que indican que, en determinadas condiciones naturales, una conservación tan prolongada es teóricamente posible.

Según los especialistas, este hallazgo es muy importante para la paleontología. Si las proteínas antiguas pueden conservarse durante millones de años en algunos fósiles, los científicos podrían obtener más información sobre la biología y la evolución de animales extintos.

Un «tesoro» podría estar oculto entre los fósiles antiguos

Los autores del estudio plantean otra hipótesis interesante. A su juicio, los archivos fotográficos de fósiles recopilados y conservados durante un siglo podrían esconder numerosos ejemplares aún no estudiados cuyo colágeno se haya preservado.

Si estas hipótesis se confirman en futuras investigaciones, los paleontólogos podrían disponer de un enorme «tesoro» para estudiar las especies extintas a nivel molecular .

Esto abriría nuevas oportunidades para enriquecer nuestra visión de los dinosaurios que vivieron hace millones de años y estudiar más a fondo sus características biológicas.