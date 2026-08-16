Hallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados Unidos

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Hallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados Unidos

En la costa del estado de Washington, Estados Unidos, de una embarcación abandonada 60 gatos fueron encontrados y rescatados. Así lo informó CBS News citando a la policía local.

La embarcación, de 12 metros de longitud, fue localizada a principios de agosto en la playa Owen, cerca de Tacoma. La policía recibió por primera vez el 6 de agosto un aviso sobre el barco y descubrió en su interior a decenas de gatos que vivían en condiciones extremas.

Durante una semana, agentes de policía y empleados del servicio de protección animal inspeccionaron minuciosamente la embarcación y sacaron a los gatos con cuidado. El último gato fue rescatado el 11 de agosto.

La policía de Tacoma informó de que se había asegurado de que todos los gatos fueran sacados, pero señaló que aún podría haber más animales a bordo, ya que los gatos son muy hábiles para esconderse.

Según los rescatistas, la mayoría de los gatos estaban asustados y hambrientos . Para sacarlos de forma segura se necesitaron paciencia, cuidado y un gran trabajo en equipo.

La policía pidió a los residentes que informaran si veían más gatos en la embarcación. También recomendó a los ciudadanos no subir al barco abandonado. Si el propietario no regresa, las autoridades planean retirarlo de la costa.

Según las normas de Tacoma, en un hogar se pueden tener como máximo 6 gatos o perros . Aunque la policía no reveló los detalles de la investigación, el caso podría evaluarse desde la perspectiva del maltrato y el abandono de animales.

Anteriormente se informó de que un gato llamado Toby tenía 28 dedos , con lo que estableció un récord mundial.

WashingtonEE. UU.CBS NewsTacoma
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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