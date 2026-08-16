Un balón que salió del campo provocó un accidente: ¡un insólito incidente en Uruguay!

Se registró un incidente insólito y peligroso, poco frecuente en el fútbol sudamericano. Durante un partido oficial de la segunda división uruguaya, un balón que salió del campo provocó directamente un accidente de tráfico en una carretera cercana.

Esta situación extraordinaria Uruguay Montevideo y Paysandu ocurrió durante el partido entre ambos clubes.

Accidente fuera del estadio y atasco de 20 minutos

En un momento intenso del partido, tras un potente disparo de un futbolista, el balón superó las gradas del estadio y cayó en una carretera cercana:

Un impacto inesperado: El balón que cayó sobre la calzada golpeó a uno de los coches que circulaban, provocando un accidente inesperado en la carretera;

El tráfico paralizado: Como consecuencia del accidente de tráfico, la circulación de vehículos en esa calle quedó completamente interrumpida durante aproximadamente 20 minutos ;

Sin heridos: Por suerte, nadie resultó herido en el inesperado accidente y no se registraron daños importantes.

La policía local y los servicios competentes controlaron rápidamente la situación y lograron restablecer el tráfico en la carretera en poco tiempo.

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