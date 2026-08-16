Islam Makhachev derrota a Ian Machado Garry y defiende su cinturón de campeón

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Islam Makhachev derrota a Ian Machado Garry y defiende su cinturón de campeón

El esperado evento numerado del mundo de las artes marciales, celebrado en la ciudad estadounidense de Filadelfia, UFC 330 llegó a su fin. El momento principal de la velada fue el combate estelar por el título del peso wélter.

En el octágono, el campeón vigente, el ruso Islam Makhachev se enfrentó al peligroso contendiente irlandés Ian Machado Garry, número uno del ranking de la división.

Un intenso enfrentamiento a cinco asaltos

Marcado antes del torneo por una gran presión psicológica y un tenso intercambio verbal, el combate llegó hasta el final de los 25 minutos:

  • Una lucha intensa: El combate por el título, previsto a cinco asaltos, duró los 25 minutos completos. Ambos luchadores mantuvieron una batalla táctica y física sin concesiones;

  • El dominio de Makhachev: Durante todo el combate, Islam Makhachev mostró sangre fría, conectó golpes precisos y mantuvo el control, neutralizando con éxito la actividad de su rival;

  • La decisión de los jueces: Al final del combate, los jueces otorgaron por unanimidad la victoria al campeón vigente.

La primera defensa histórica en una nueva categoría de peso

Esta victoria abre un nuevo capítulo para Islam Makhachev:

  • El cinturón se queda en su poder: Makhachev logró defender por primera vez el título del peso wélter que había conquistado;

  • La derrota de Garry: El irlandés, considerado el contendiente más peligroso de la división, no pudo cumplir su sueño de ser campeón y perdió su oportunidad ante el titular.

Makhachev demostró una vez más que es uno de los mejores luchadores del mundo y reforzó su dominio en su categoría de peso.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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