El costoso anillo regalado por Ronaldo ahora está en el dedo de la hija de Georgina

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El costoso anillo regalado por Ronaldo ahora está en el dedo de la hija de Georgina

Una de las hijas de Georgina Rodríguez, luciendo el costoso anillo regalado por Cristiano Ronaldo fue fotografiada.

Se trata del anillo que Ronaldo regaló a Georgina con motivo de su compromiso. La joya tiene en el centro un gran diamante ovalado, flanqueado por otras dos piedras preciosas. El anillo está montado sobre una banda de platino.

Los expertos estiman el valor de esta joya entre 3 y 6 millones de dólares. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no ha revelado cuánto costó exactamente.

Georgina mostró este anillo al público por primera vez el 11 de agosto de 2025. Ese día anunció oficialmente su compromiso con Cristiano Ronaldo.

Desde entonces, el anillo se ha convertido en uno de los símbolos más comentados de la relación de la pareja. Ahora, al aparecer en el dedo de una de las hijas de Georgina, la joya valorada en millones de dólares ha vuelto a llamar la atención de los fans.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodríguez
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Nigina Zarqarayeva
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