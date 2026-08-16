29 victorias: Makhachev y Nurmagomedov escriben una nueva página en la historia de las MMA

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29 victorias: Makhachev y Nurmagomedov escriben una nueva página en la historia de las MMA

en Filadelfia, Estados Unidos, el UFC 330, torneo en el que el campeón del peso wélter Islam Makhachev derrotó al irlandés Ian Machado Garry,número uno del ranking de contendientes de la división, por decisión unánime de los jueces.

Este triunfo no solo supuso otra defensa de su cinturón de campeón, sino que también permitió a Islam Makhachev alcanzar un importante hito estadístico en la historia de su carrera profesional de MMA.

29 victorias: el mismo registro que Nurmagomedov

Con este éxito, Makhachev igualó el número total de victorias que su amigo cercano y excampeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov,registró durante su carrera:

  • Récord de Makhachev: El campeón de 34 años suma ahora 29 victorias y solo 1 derrota;

  • Registro de Khabib: Khabib Nurmagomedov, por su parte, abandonó el octágono en su momento con un récord de 29-0, como un luchador absolutamente invicto;

  • El legado de Abdulmanap Nurmagomedov: Ambos campeones crecieron juntos desde la infancia y fueron formados por el legendario entrenador fallecido Abdulmanap Nurmagomedov,en su escuela y bajo sus enseñanzas.

El segundo gran desafío en una nueva división

El enfrentamiento contra Garry fue el segundo combate oficial de Makhachev en esta nueva categoría de peso:

  • Defensa del cinturón: Tras subir al peso wélter, el luchador ruso controló con autoridad durante cinco asaltos al contendiente invicto y más peligroso de la división, y retuvo con éxito el título de campeón;

  • Dominio histórico: Islam Makhachev sigue siendo uno de los líderes indiscutibles del ranking moderno de la UFC tras demostrar su dominio en dos categorías de peso diferentes.

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Islam MakhachevKhabib NurmagomedovUFCIan Machado GarryFiladelfia
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Shuhrat Razzakov
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