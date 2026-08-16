SpaceX lanzó dos cohetes Falcon 9 al espacio en un tiempo récord

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SpaceX lanzó dos cohetes Falcon 9 al espacio en un tiempo récord

La industria aeroespacial estableció un nuevo récord de velocidad: según ixbt.com, SpaceX, la empresa de Elon Musk, logró lanzar con éxito dos cohetes Falcon 9 con solo 38,5 minutos de diferencia. Estos lanzamientos orbitales consecutivos representan un paso importante y demuestran cuánto han avanzado la logística y la preparación tecnológica en la industria espacial mundial. Ixbt.com informa de ello.

La operación se llevó a cabo el 15 de agosto. Primero, un cohete despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, para colocar en órbita baja ocho satélites del próximo grupo de Globalstar. La misión utilizó la primera etapa B1090, que completó con éxito su decimocuelo.

Velocidad espacial y recuperación de etapas

Aproximadamente ocho minutos después del despegue, la primera etapa del Falcon 9 regresó con éxito a la Tierra. Aterrizó suavemente en la zona de aterrizaje Landing Zone 40, situada a unos diez kilómetros. Este lanzamiento pasó a la historia como el 52.º lanzamiento orbital realizado este año desde la Space Coast de Florida.

Mientras el primer cohete continuaba volando en el espacio y cumplía la función de etapa superior, los especialistas de SpaceX se preparaban intensamente para un segundo lanzamiento desde la base de Vandenberg, en California. El segundo vehículo de lanzamiento Falcon 9 puso en órbita una carga secreta de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Un importante hito histórico

El destino y la composición de la carga útil enviada al espacio en el marco de esta misión secreta, denominada USSF-366, siguen siendo confidenciales por ahora. Ni las autoridades oficiales ni los representantes de la empresa ofrecieron información adicional al respecto.

La etapa B1088 utilizada por el segundo cohete también cumplió su misión a la perfección. Tras el lanzamiento, aterrizó con éxito en la plataforma marítima autónoma Of Course I Still Love You, situada en el océano Pacífico.

Este aterrizaje exitoso proporcionó a SpaceX otro gran logro. Según se informó, fue el 650.º aterrizaje exitoso de una primera etapa de los cohetes Falcon desde el inicio de la recuperación de estas etapas en la Tierra.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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