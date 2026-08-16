Lionel Messi falla su tercer penalti consecutivo

·11·Deportes
Lionel Messi falla su tercer penalti consecutivo

El Inter Miami, club estadounidense, sufrió una contundente derrota por 1-8 como visitante ante el Nashville SC. El partido fue especialmente desafortunado para el delantero argentino Lionel Messi, quien igualó un triste récord de su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

El partido, disputado en el Geodis Park, se desarrolló bajo el dominio del equipo local. En el minuto 23, cuando el Inter Miami perdía 0-1, el conjunto tuvo una gran oportunidad de igualar mediante un penalti. Sin embargo, el guardameta rival Brayan Schwake detuvo el remate raso de Lionel Messi desde los once metros.

Profunda frustración desde el punto de penalti

Según ESPN, este fallo fue la primera vez desde 2014 que Lionel Messi no convierte tres penaltis consecutivos. Su racha negativa comenzó con errores ante las selecciones de Austria y Egipto en partidos de clasificación para el Mundial de verano.

Aunque Telasco Segovia empató al final de la primera parte, el equipo local tomó el control tras el descanso. Hany Mukhtar marcó un doblete y volvió a demostrar su gran nivel, mientras que Sam Surridge anotó con un espectacular remate. La defensa del Miami se derrumbó ante la presión rival.

Peso emocional y mala suerte

Este encuentro fue el primer partido de Lionel Messi como titular desde la muerte de su padre y representante durante muchos años, Jorge Messi. El futbolista, de 39 años, soportaba una enorme presión emocional y reconoció que no sabía cómo continuar en el deporte sin los consejos de su padre.

En los minutos finales, la suerte también le dio la espalda a Messi. En uno de los ataques de la segunda parte, su remate golpeó en ambos postes y salió sin cruzar la línea de gol. En otra ocasión, un gol suyo fue anulado por fuera de juego. Al final, el equipo local marcó otro tanto y selló su contundente victoria.

Lionel MessiInter MiamiMLSFútbolNashville SC
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tercera asistencia consecutiva de Miranchuk: Atlanta firma un gran remontada (vídeo)Tercera asistencia consecutiva de Miranchuk: Atlanta firma un gran remontada (vídeo)Hoy, 12:27Enzo Fernández, abucheado en Stamford BridgeEnzo Fernández, abucheado en Stamford BridgeHoy, 11:58Un balón que salió del campo provocó un accidente: ¡un insólito incidente en Uruguay!Un balón que salió del campo provocó un accidente: ¡un insólito incidente en Uruguay!Hoy, 11:54Se revela la tarjeta de los jueces: ¿cómo se puntuó el combate Makhachev-Garry?Se revela la tarjeta de los jueces: ¿cómo se puntuó el combate Makhachev-Garry?Hoy, 11:47Islam Makhachev derrota a Ian Machado Garry y defiende su cinturón de campeónIslam Makhachev derrota a Ian Machado Garry y defiende su cinturón de campeónHoy, 11:4229 victorias: Makhachev y Nurmagomedov escriben una nueva página en la historia de las MMA29 victorias: Makhachev y Nurmagomedov escriben una nueva página en la historia de las MMAHoy, 11:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka