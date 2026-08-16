Lionel Messi falla su tercer penalti consecutivo

El Inter Miami, club estadounidense, sufrió una contundente derrota por 1-8 como visitante ante el Nashville SC. El partido fue especialmente desafortunado para el delantero argentino Lionel Messi, quien igualó un triste récord de su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

El partido, disputado en el Geodis Park, se desarrolló bajo el dominio del equipo local. En el minuto 23, cuando el Inter Miami perdía 0-1, el conjunto tuvo una gran oportunidad de igualar mediante un penalti. Sin embargo, el guardameta rival Brayan Schwake detuvo el remate raso de Lionel Messi desde los once metros.

Profunda frustración desde el punto de penalti

Según ESPN, este fallo fue la primera vez desde 2014 que Lionel Messi no convierte tres penaltis consecutivos. Su racha negativa comenzó con errores ante las selecciones de Austria y Egipto en partidos de clasificación para el Mundial de verano.

Aunque Telasco Segovia empató al final de la primera parte, el equipo local tomó el control tras el descanso. Hany Mukhtar marcó un doblete y volvió a demostrar su gran nivel, mientras que Sam Surridge anotó con un espectacular remate. La defensa del Miami se derrumbó ante la presión rival.

Peso emocional y mala suerte

Este encuentro fue el primer partido de Lionel Messi como titular desde la muerte de su padre y representante durante muchos años, Jorge Messi. El futbolista, de 39 años, soportaba una enorme presión emocional y reconoció que no sabía cómo continuar en el deporte sin los consejos de su padre.

En los minutos finales, la suerte también le dio la espalda a Messi. En uno de los ataques de la segunda parte, su remate golpeó en ambos postes y salió sin cruzar la línea de gol. En otra ocasión, un gol suyo fue anulado por fuera de juego. Al final, el equipo local marcó otro tanto y selló su contundente victoria.