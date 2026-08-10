El hilo de tricotín más largo del mundo supera los 31 kilómetros
El hilo de tricotín más largo del mundo mide casi 31,42 kilómetrosde longitud. Este insólito récord se estableció en el Reino Unidoen la ciudad de Sittingbourne.
El récord fue establecido por el británico Edvard Hannaford . Su hilo de tricotín de 31,42 kilómetros fue reconocido oficialmente el 12 de abril de 2016.
Hannaford comenzó a interesarse por el tricotín en 1989 . Utilizaba un carrete con cuatro clavos para formar finos hilos de lana.
Lo más sorprendente es que, para elaborar este hilo multicolor récord, tardó más de 20 años . Según su creador, este largo hilo sigue creciendo.
Así, una actividad que comenzó como una simple afición se convirtió con los años en un enorme récord. El trabajo de Edvard Hannaford dio lugar a uno de los hilos de tricotín más largos de la historia.
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