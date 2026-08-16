Se revela la tarjeta de los jueces: ¿cómo se puntuó el combate Makhachev-Garry?

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Se revela la tarjeta de los jueces: ¿cómo se puntuó el combate Makhachev-Garry?

Tras la conclusión del torneo numerado UFC 330, celebrado en Filadelfia, Estados Unidos, el combate estelar — entre el campeón del peso wélter Islam Makhachev y el aspirante invicto Ian Machado Garry — tuvo una tarjeta oficial de los jueces (scorecard), que fue publicada.

En este intenso y táctico combate de cinco asaltos, los tres jueces reconocieron por unanimidad la clara superioridad del campeón vigente.

Las puntuaciones de los jueces, asalto por asalto

Según la tarjeta oficial publicada, los tres jueces otorgaron la victoria a Makhachev:

  • Sal D’Amato: 49-46 a favor de Islam Makhachev (el campeón ganó cuatro de los cinco asaltos);

  • Mike Bell: 49-46 a favor de Islam Makhachev (el campeón ganó cuatro de los cinco asaltos);

  • Eric Colon: 48-47 a favor de Islam Makhachev (el peleador ruso fue declarado ganador de tres asaltos).

Así, los jueces solo concedieron al aspirante irlandés un asalto, o como máximo dos, mientras que Makhachev mantuvo el control total del octágono en todos los demás asaltos.

Se revela la tarjeta de los jueces: ¿cómo se puntuó el combate Makhachev-Garry?

Un nuevo hito en la historia de la UFC: 17 victorias consecutivas

Esta exitosa defensa permitió a Islam Makhachev lograr una hazaña histórica:

  • Récord absoluto: Tras esta victoria, Islam Makhachev se convirtió en el poseedor del récord absoluto de victorias consecutivas en la historia de la UFC: 17 victorias;

  • Estatus de líder: A sus 34 años, el campeón volvió a demostrar su condición de mejor peleador del mundo al prolongar su racha invicta en la liga más importante.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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