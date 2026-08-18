Manchester United deja claro que no venderá a Bruno Fernandes

Manchester United ha adoptado una postura firme sobre el futuro de su capitán y principal creador de juego, Bruno Fernandes. Según informó BBC Sport, el club inglés está dispuesto a rechazar cualquier oferta por el centrocampista de 31 años y no tiene ninguna intención de venderlo. Sobre el tema, Goal.com informa .

En los últimos tiempos, se habían difundido informaciones sobre el creciente interés de grandes clubes europeos y turcos por el futbolista portugués. En particular, el Galatasaray turco, así como la Juventus y el Milan italianos, estudiaban la posibilidad de fichar al experimentado jugador. Según trascendió, el club de Estambul incluso estaba preparando una oferta de unos 50 millones de euros.

La directiva aprendió de los errores del año pasado

Sin embargo, los dirigentes de Old Trafford pusieron fin a los rumores al anunciar claramente que su líder no está en venta. Esto supone un cambio radical respecto a la postura de la actual directiva hace un año. En aquel momento, el club había dejado en manos del jugador la decisión sobre una importante oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita. Según declaraciones públicas, Bruno Fernandes se sintió decepcionado por la actitud de la directiva y reconoció haberse sentido innecesario para el equipo.

La situación actual es completamente distinta. La nueva dirección considera a Fernandes una figura central en la construcción de la plantilla y trata de demostrar que ha reconocido a tiempo su valor. Aunque el club todavía no ha recibido ofertas oficiales, la directiva ya ha comunicado a los posibles compradores que el futbolista no está en venta.

El deseo de quedarse en Old Trafford y el cariño de los aficionados

El actual contrato del futbolista con Manchester United se extiende por un año más e incluye una opción para renovarlo por otra temporada. La expiración de la cláusula de rescisión de 57 millones de libras garantiza que el club inglés mantenga la iniciativa en el mercado de fichajes. Por su parte, el experimentado mediapunta también prefiere continuar su carrera en Manchester.

La cálida recepción de los aficionados durante el amistoso contra Leeds United disputado la semana pasada en Dublín volvió a confirmar la importancia de Fernandes para el club. Antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League, Manchester United pretende garantizar la estabilidad de su proyecto conservando a su capitán.